트럼프, '이란이 미군기지 공격 전 중국서 위성사진 입수' 보도 일축

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WSJ "이란, 공격 전 중국 측서 요르단 미군기지 위성사진 입수"

트럼프 "중국도 우리와 같은 일 해"…24일 미·중 정상회담 예정

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 7월 미군 3명이 사망한 요르단 내 미군 기지 공격에 앞서 중국 측이 이란에 기지 위성사진을 제공했다는 보도를 일축했다.

트럼프 대통령은 13일(현지시간) 에어포스원에서 기자들과 만나 관련 보도에 대한 질문을 받고 중국과 미국의 정보 수집 활동을 동일선상에 놓으며 문제를 확대하지 않으려는 모습을 보였다.

트럼프 대통령은 "그들은 기본적으로 우리가 하는 것과 같은 일을 한다"며 "중국이 우리를 간첩 활동으로 감시한다고 하면 나는 '맞다. 우리도 그들을 감시한다'고 말한다"고 밝혔다.

앞서 월스트리트저널(WSJ)은 익명의 미국 당국자들을 인용해 이란이 지난 7월 요르단 내 미군 기지에 대한 공격에 앞서 중국 측 기관으로부터 해당 기지의 위성사진을 입수했다고 보도했다.

이 공격으로 미군 3명이 사망했다.

WSJ는 이란에 위성사진을 제공한 중국 측 기관이 어디인지는 미국 당국자들이 공개하지 않았으며, 중국 정부가 직접 관여했다고 주장하지도 않았다고 전했다.

◆ 트럼프-시진핑, 9월 24일 정상회담

트럼프 대통령은 이번 사안을 오는 24일 예정된 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 언급할 것인지 묻는 질문에는 직접 답하지 않았다.

트럼프 대통령과 시 주석은 오는 24일 미국에서 정상회담을 가질 것으로 예상되지만, 중국 측은 아직 회담 개최를 공식 확인하지 않은 상태다.

트럼프 대통령은 시 주석과의 관계에 대해서는 긍정적인 평가를 이어갔다.

그는 아일랜드 방문을 마치고 미국으로 돌아오는 길에 "그는 합리적으로 행동해 왔다고 생각하며, 우리도 합리적으로 행동하고 있다"고 말했다.

트럼프 대통령의 이번 발언은 최근 미국과 중국 간 긴장이 이어지는 가운데 양국 관계의 갈등을 확대하지 않으려는 행정부의 기조와 맞닿아 있다.

다만 미국은 중국이 이란과 긴밀한 관계를 유지하고 있는 데 대해서는 여전히 불만을 나타내고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com