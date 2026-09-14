컨소시엄, 위메이드 최대주주로…지분 40.25% 확보 예정

AI 핵심 요약beta
- 네오펄스·킹넷 컨소시엄이 14일 위메이드 최대주주가 될 예정이라 밝혔다.
- 컨소시엄은 6월 30일 SPA를 맺고 10월 30일까지 절차를 진행한다.
- 지분 40.25% 확보 뒤 글로벌·중국 사업 확대를 추진한다.
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글로벌·중국 퍼블리싱 및 IP 라이선스 사업 확대 계획
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 게임 전문 투자 플랫폼 네오펄스와 글로벌 게임사 킹넷 등을 주축으로 한 컨소시엄이 위메이드 최대주주에 오를 예정이다.
위메이드와 투자자 컨소시엄은 14일 공동 입장문을 통해 컨소시엄이 지난 6월 30일 박관호 위메이드 회장과 주식양수도계약(SPA)을 체결했으며 오는 10월 30일까지 잔금 지급과 당국 승인 등 거래 종결 절차를 진행하고 있다고 밝혔다.
절차가 마무리되면 투자자 컨소시엄은 위메이드 지분 누적 합계 40.25%를 보유해 최대주주가 된다.
컨소시엄은 최대주주 변경 이후 글로벌 및 중국 시장에서 퍼블리싱과 핵심 지식재산권(IP) 라이선스 사업 등 사업 기회를 확대할 계획이다. 현지 시장과 산업에 대한 경험을 바탕으로 사업 리스크에 대응하기 위한 체계도 구축한다.
위메이드는 최대주주 변경 절차와 별개로 현재 추진 중인 핵심 사업과 조직 운영을 기존 계획에 따라 이어간다는 방침이다.
위메이드와 투자자 컨소시엄은 "사업의 안정적인 운영과 지속적인 성장에 중점을 두고 관련 절차를 성실히 진행할 예정"이라고 밝혔다.
flurry327@newspim.com