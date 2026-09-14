플렉스시스템, 페리지에어로스페이스와 메탄 엔진 연소시험 장비 개발

AI 핵심 요약beta
- 플렉스시스템이 14일 페리지에어로스페이스와 공급계약을 체결했다.
- 양사는 이동형 메탄 엔진 연소시험 설비 개발에 착수했다.
- 민간 우주산업 전환 속 시험설비 수요가 늘 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 항공우주·방산 시험 솔루션 전문기업 플렉스시스템이 민간 우주발사체 개발 기업 페리지에어로스페이스와 공급계약을 체결했다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 '이동 및 규격화가 가능한 메탄 엔진 연소시험 설비' 개발에 본격 착수한다. 이번 계약은 지난 3월 체결한 업무협약(MOU)의 후속 조치다. 구체적인 사업 협력 단계로 진입했음을 의미한다.
플렉스시스템은 국내에서 유일하게 대형우주발사체 시험설비 구축 실적을 보유했다. 나로호(KSLV-I)와 누리호(KSLV-II) 등의 시험설비를 구축했으며, 극저온·고온·고압 환경에서의 고정밀 계측, 실시간 통합제어, 고속 시간동기화 등 핵심기술을 보유하고 있다.
페리지에어로스페이스는 우주 추진 기술력을 바탕으로 종합 우주 모빌리티 솔루션을 추진한다. 소형 우주발사체 블루웨일(Blue Whale)을 비롯해 액체 메탄 엔진 기반의 추진기관, 탄소복합체 구조 등의 기술역량을 갖추고 있다.
양사가 개발하는 이동형 메탄 엔진 연소시험 설비는 특정 발사체나 고정된 인프라에 종속되지 않는다. 발사 전 시험이 필요한 다양한 우주발사체 추진기관을 검증할 수 있다. 글로벌 우주산업이 민간 주도의 뉴스페이스 시장으로 재편되면서 경제성을 고려한 소형 우주발사체와 재사용 가능한 메탄 엔진이 선호되고 있다. 모듈형 메탄 엔진 연소시험 설비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다.
우주발사체 엔진은 과도 응답이 급격하기 때문에 미세한 오차까지 놓치지 않는 시험설비의 역량이 뒷받침돼야 개발의 경제성을 확보할 수 있다.
이충환 플렉스시스템 대표이사는 "정밀하게 시험되지 않은 우주발사체는 발사에 투자된 비용 전체의 손실로 이어질 수 있다"며 "양사의 시너지를 활용해 민간 주도 우주산업 전환 국면에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com