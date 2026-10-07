지도에 식빵 그리며 달려볼까…매일유업 밀도, 완주 인증 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 밀도가 7일부터 31일까지 성수점서 러닝 이벤트를 열었다.
- 참가자는 서울숲 1.4km 코스를 달려 식빵 모양 경로를 완성했다.
- 완주자에게 팔미에·퓨어틴을 주고 10명에 리치식빵을 증정했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 매일유업 관계사 엠즈베이커스가 운영하는 베이커리 브랜드 '밀도'가 이달 31일까지 서울 성동구 성수점에서 러닝 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.
GPS 앱으로 지도 위에 그림을 그리듯 달리는 '스케치런' 트렌드와 식빵을 결합한 이벤트다. 참가자들은 수인·분당선 서울숲역에서 출발해 서울숲 외곽과 산책로를 따라 약 1.4km를 달리면 GPS 지도 위에 식빵 모양의 경로가 완성된다. 코스는 평지 위주로 구성돼 입문자도 완주할 수 있다.
참여 방식은 GPS 기록 앱으로 코스 1바퀴 이상을 완주한 후 성수점 외벽 포스터와 달린 인증 화면을 인스타그램 스토리에 밀도 공식 계정을 태그해 업로드하고 매장 직원에게 제시하면 된다.
이벤트 참가자에게는 제품 구매 조건 없이 경품을 제공한다. 당일 러닝 기록에 한해 1인 1일 1회, 매일 선착순 30명까지 참여 가능하며 밀도 하트 팔미에 1개(4입)와 매일유업의 단백질 음료 퓨어틴 초코 또는 커피 쉐이크 330mL 1개를 증정한다. 하트 팔미에는 버터 풍미와 바삭한 파이 결이 특징인 디저트 베이커리다. 퓨어틴은 국산 우유를 농축해 만든 음료로 단백질 23g, 9종의 필수 아미노산, 칼슘 685mg을 함유하고 있다.
이벤트 참여자 중 총 10명을 추첨해 밀도의 리치식빵을 추가로 증정할 예정이다.
밀도는 2015년 전익범 대표가 서울 성동동에 첫 매장을 오픈한 식빵 전문 브랜드다. 지난 2024년 엠즈베이커스에 인수됐으며 현재 서울·경기 18개 오프라인 매장과 온라인 채널에서 제품을 판매 중이다.
nrd@newspim.com