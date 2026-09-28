매일유업 상하농원, 10월 1일부터 '소시지 축제' 개최

AI 핵심 요약beta
- 상하농원이 10월 1일부터 11월 1일까지 소시지 축제를 연다.
- 맛있는 할로윈 콘셉트로 공연과 체험, 미식을 마련했다.
- 소시지 클래스와 수확 체험, 한정 메뉴도 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 전북특별자치도 고창군 농어촌 체험형 테마공원 상하농원이 오는 10월 1일부터 11월 1일까지 가을 미식 '상하농원 소시지 축제'를 연다.
'맛있는 할로윈'을 콘셉트로 한 이번 축제는 햄공방의 대표 먹거리인 소시지를 중심으로 공연과 체험, 농사, 시즌 미식을 한자리에서 즐길 수 있도록 기획됐다. 소시지 쿠킹 클래스가 운영되며, 지중해식 브런치 프리미엄 클래스 참가자에게는 소시지 3종과 레시피 카드를 제공한다. 수목원 해넘이 음악회와 버스킹 문화공연, 코스튬 콘테스트도 열린다.
땅콩과 고구마 수확 체험 프로그램도 마련했다. 온라인몰에서 소시지 세트를 구매하면 상하농원 입장 혜택을 주고, 축제 기간 한정 메뉴인 '농원식당 도시락'(한돈제육, 햄공방 소시지덮밥 2종)을 사전 판매하며 입장권을 함께 증정한다.
상하농원 관계자는 "올해 소시지 축제는 상하농원의 대표 먹거리인 소시지를 중심으로 가을 농촌에서 즐길 수 있는 공연과 체험, 농사, 미식을 한데 모았다"며 "온라인몰을 통해 축제 먹거리와 체험을 미리 준비하고, 가족과 함께 상하농원의 가을을 즐기고 맛있는 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com