매일유업, '셀렉스 추석 구성' 12일 현대홈쇼핑 판매

AI 핵심 요약beta
- 매일유업이 11일 셀렉스 선물세트 판매를 밝혔다.
- 12일 현대홈쇼핑서 셀렉스 프로틴 락토프리 Plus를 판다.
- 근력 개선 원료 적용, 누적 매출 7000억원을 넘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
앱 구매 땐 1만원 추가 할인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 매일유업은 추석을 맞아 단백질 제품과 음료 선물세트를 묶은 '셀렉스 프로틴 락토프리 Plus' 단독 구성을 현대홈쇼핑에서 판매한다고 11일 밝혔다.
방송은 오는 12일 오전 8시 20분부터 60분간 '왕영은의 톡투게더'에서 진행된다. 304g 제품 9캔과 전용 텀블러에 단백질 음료 종합 선물세트 2세트, 선물용 쇼핑백을 더했다. 현대홈쇼핑 앱으로 구매하면 추가 1만원 할인과 최대 10% 적립 혜택을 제공한다.
셀렉스 프로틴 락토프리 Plus는 우유 유래 단백질 소재인 저분자유청단백가수분해물을 함유한 제품이다. 매일유업은 이 원료가 국내 최초로 식품의약품안전처의 근력 개선 기능성을 인정받은 셀렉스 독점 원료라고 설명했다.
매일유업이 제시한 중앙대학교병원 인체적용시험은 만 50세 이상 한국인 100명을 시험군과 대조군 각 50명으로 나눠 12주간 진행됐다. 회사에 따르면 원료를 섭취한 그룹은 대조군 대비 허벅지 근육의 힘이 6.8%, 순발력인 근파워가 20.7% 증가했다.
제품에는 저분자유청단백가수분해물과 함께 유당과 지방을 제거한 분리유청단백질(WPI)을 사용했다. 락토프리 제품으로 칼슘, 마그네슘, 비타민D, 아연, 비타민B군 2종도 배합했다.
제품 캔의 안전캡을 제거하면 32cm 길이의 '셀렉스 체크링'으로 활용할 수 있다. 회사는 이를 종아리 둘레를 재는 용도로 사용할 수 있다고 설명했다.
매일유업은 매일사코페니아연구소의 연구결과를 바탕으로 2018년 셀렉스 단백질 제품을 출시했다. 회사에 따르면 셀렉스 브랜드 누적 매출액은 7000억원을 돌파했다. 제품은 셀렉스 공식몰과 네이버 직영스토어에서도 판매한다.
kji01@newspim.com