수출플러스지원단, 경남 수출기업 지원…금융·해외인증 현장 설명회

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부 수출플러스지원단이 7일 경남과 협력회의를 열고 맞춤형 수출 지원에 나섰다.
- 회의에서는 해외인증과 인력확보 등 지역 수출기업의 애로가 집중 제기됐다.
- 지원단은 8일 부산서 수출금융 설명회, 22일 인증 설명회를 연다.
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22일 조선·기계 해외인증 설명회
경남도와 상시 협력채널 구축…기업 애로 맞춤형 지원
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 재정경제부 수출플러스지원단이 경상남도와 상시 협력채널을 구축하고 지역 수출기업을 위한 금융·해외인증 등 맞춤형 지원에 나선다.
지원단은 7일 경남테크노파크에서 경상남도와 지역 수출진흥 협력회의를 개최했다고 밝혔다. 이번 회의는 경남도와 지원단 간 상시 소통·협력 채널을 마련해 지역 수출기업의 현장 애로에 신속히 대응하기 위해 열렸다.
배정훈 지원단 부단장은 "통상환경이 빠르게 변화하면서 기업의 애로사항이 복잡·다양해지고 있는 만큼 지역 수출현장의 수요에 대한 맞춤형 신속 대응이 중요하다"며 "경상남도를 비롯한 지방정부와의 협력 채널을 지속적으로 개설·확대해 나가겠다"고 말했다.
김인수 경상남도 경제통상국장은 "중동전쟁에 따른 물류·에너지 불안과 보호무역주의 확산으로 대외 불확실성이 커지면서 도내 기업들의 수출 상황이 쉽지 않다"며 "중앙정부와 긴밀히 소통해 기업 수출 지원에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
이날 회의에서는 경남테크노파크와 경남수출클럽을 중심으로 해외인증과 지역기업 인력 확보 등 다양한 애로사항이 제기됐다.
지원단은 산업통상부 인증지원단과 함께 운영 중인 지역별 인증제도 설명회와 지역 중소기업 재직 청년인력 지원 방안, 실시간 애로접수 창구 등을 안내했다.
아울러 지원단은 경남·부산지역 수출기업을 대상으로 수출금융과 해외인증 설명회도 잇달아 개최한다.
오는 8일 오후 2시 부산 무역회관에서는 수출입은행과 무역보험공사, 기업은행, 중소벤처기업진흥공단, 기술보증기금, 신용보증기금, 지역신용보증재단, 한국벤처투자 등 정책금융기관이 수출금융 프로그램을 소개하고 기업별 1대1 상담을 제공한다.
이어 22일에는 산업부 해외인증지원단과 공동으로 부산 무역회관에서 조선·기계 분야 해외기술규제 및 인증 설명회를 연다. 인증 획득을 위한 컨설팅 지원사업과 기술규제 정보포털 등 관련 지원정보를 제공할 예정이다.
배 부단장은 "인증·금융 등이 수출기업의 주요 애로사항으로 제기되고 있는 만큼 상대적으로 정보 획득에 어려움을 겪는 지역기업들을 위해 정부와 유관기관이 직접 찾아가는 노력이 중요하다"며 "지역별 수출금융 프로그램 설명회와 해외기술규제·인증 설명회를 지속적으로 개최하겠다"고 말했다.
hyun9@newspim.com