애경산업 '엄마의선택', 베이킹소다 캡슐 세제 내놔

AI 핵심 요약beta
- 애경산업이 18일 ‘스냅이지 베이킹소다 캡슐세제’를 출시했다.
- 이 제품은 캡슐 한 알로 쓰는 세탁 보조제다.
- 계량·보관 불편을 줄이고 탈취·세척력을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 애경산업의 다목적 세정제 브랜드 '엄마의선택'이 베이킹소다를 캡슐 형태로 간편하게 사용할 수 있는 세탁 보조제 '스냅이지 베이킹소다 캡슐세제'를 출시했다고 18일 밝혔다.
이 제품은 평소 사용하는 세탁세제와 함께 쓰는 캡슐형 보조제로, 캡슐 한 알만 넣으면 되는 간편한 사용성을 갖췄다. 기존 분말 베이킹소다 사용 시 불편했던 흩날림과 계량, 보관 문제를 줄인 것이 특징이다.
100% 베이킹소다 단일 성분으로 구성됐으며, 자사 세탁세제 단독 사용 대비 세척력을 약 30% 향상시키는 데 도움을 준다. 생활 악취는 99% 제거한다고 회사 측은 밝혔다. 약알칼리성인 베이킹소다가 땀 냄새 등의 원인인 산성 물질을 중화하는 원리를 활용했으며, 인공 향료를 첨가하지 않은 무향 제품이다. 1캡슐당 15g 정량 설계로 별도 계량이 필요 없고, 어린이가 쉽게 열기 어려운 특수 안전 포장도 적용했다.
담당자는 "소비자들이 베이킹소다의 뛰어난 탈취 효과는 알지만 사용이 번거롭다는 점에 착안해 개발한 제품"이라며 "일상 속 청결 고민을 보다 쉽고 편리하게 해결할 수 있는 생활용품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
fineview@newspim.com