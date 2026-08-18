중기중앙회, '공제기금 가입 추천 릴레이' 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 중소기업중앙회는 18일 공제기금 가입 추천 릴레이 이벤트를 시작했다.
- 기존 가입자가 신규 가입자를 추천해 가입하면 양측에 5만원 상품권을 준다.
- 공제기금은 중소기업·소상공인 경영안전망 강화를 위한 대출공제 제도다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회(회장 김기문)는 중소기업과 소상공인의 경영안전망 강화를 위해 다음달 30일까지 '공제기금 가입 추천 릴레이' 이벤트를 실시한다고 18일 밝혔다.
기존 가입자가 신규 가입자를 추천하여 이벤트 기간 내 가입완료 시, 추천인과 신규가입자 모두 네이버페이 5만원 상품권을 받을 수 있다. 또한 여러 업체를 추천하거나 신규가입 후 다른 신규가입자를 릴레이 추천하는 등 중복 참여도 가능하다.
이번 이벤트는 기존 가입 업체가 거래처, 주변업체 등에 공제기금을 추천함으로써 거래처의 파산이나 폐업 등 예상치 못한 경영 위기 극복 역량 강화를 유도하기 위해 기획되었다. 튼튼한 경영안전망을 함께 구축해 공제기금 본연의 '상호부조' 기능을 확산시키자는 취지다.
중소기업공제기금은 1984년 도입된 국내 유일의 중소기업 전용 대출공제 제도로, 중소기업의 경영안전망 역할을 톡톡히 수행하고 있다. 납입한 부금 잔액의 최대 3배 이내에서 무보증·무담보 단기운영자금대출을 이용 할 수 있으며, 부동산 담보 제공 시 최대 10배까지 대출 한도가 늘어난다. 지자체의 이차보전 지원을 통해 금리 부담도 완화할 수 있다.
이창호 중소기업중앙회 공제사업단장은 "최근 내수침체 등으로 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인에게 공제기금은 위기 시 든든한 버팀목이 되고 있다"며, "이번 가입추천 릴레이를 통해 보다 많은 중소기업이 공제기금의 경영안전망 안에서 실질적인 금융지원을 받을 수 있기를 기대한다"고 말했다.
tack@newspim.com