폴라리스오피스, 상반기 영업익 60억·순익 154억

AI 핵심 요약beta
- 폴라리스오피스가 18일 상반기 매출 1596억원을 기록했다
- 상반기 영업이익 60억원, 순이익 154억원으로 늘었다
- 하반기 B2B·B2G 중심 AX 사업 확대에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 폴라리스오피스는 올해 상반기 연결기준 매출액 1596억원, 영업이익 60억원, 당기순이익 154억원을 기록했다고 18일 밝혔다.
전년 동기 대비 매출은 3.5%, 영업이익은 7.1% 증가했다. 당기순이익은 177% 늘었다.
별도기준 상반기 매출은 약 146억원으로 전년 동기 대비 18% 증가했고, 영업이익은 약 27억원으로 112% 늘었다. 이는 지난해 연간 별도 영업이익의 약 98%에 해당하는 규모다.
상반기 기업 간 거래(B2B) 매출은 약 57억원으로 전년 동기 대비 49% 증가했다. 클라우드 기반 오피스와 기업용 협업 솔루션 등 기존 사업이 유지된 가운데 소프트웨어 개발 키트(SDK)·컨버터·웹오피스 등 기업용 제품군 판매가 늘었다.
신규 제품군에서는 이동통신사 패스(PASS) 앱 기반 부가서비스 '오피스도우미'가 판매되고 있다. 폴라리스오피스는 기존 오피스 기술을 대규모 플랫폼 사용자 기반에 접목해 수익원을 다변화했다고 설명했다.
연결 당기순이익 증가에는 자회사 폴라리스AI파마가 보유한 나스닥 상장사 알파타우메디컬(Alpha Tau Medical) 지분 일부를 매각해 얻은 투자수익이 반영됐다. 폴라리스AI파마는 잔여 지분을 계속 보유하고 있다. 알파타우메디컬은 최근 일본에서 알파다트(Alpha DaRT) 판매 승인을 받았고, 미국 전립선암 시장 진출을 위해 톨마(Tolmar)와 상업화 계약을 체결했다.
자동차부품·합성사·원료의약품 등 제조 계열사 실적도 연결 실적에 포함됐다.
폴라리스오피스는 하반기 B2B와 기업·정부 간 거래(B2G) 시장을 중심으로 인공지능 전환(AX) 사업을 확대할 계획이다. 공공·금융 분야 고객 기반을 확보한 계열사 폴라리스AI핸디와 문서·인공지능(AI) 기술을 결합해 공공기관과 기업의 AX 수요에 대응한다는 방침이다.
폴라리스오피스 관계자는 "그동안 진행해 온 AI·AX 투자가 기술개발을 넘어 매출과 영업이익으로 연결되기 시작했다"며 "클라우드·협업 솔루션의 반복 매출을 기반으로 B2B가 50% 가까이 성장하고 오피스도우미 등 신규 제품군까지 성과를 내면서 본업의 성장 구조가 강화되고 있다"고 말했다.
이어 "하반기에는 폴라리스AI핸디와의 사업 시너지를 본격화해 B2G·AX 시장에서도 성장 동력을 만들어 나갈 것"이라고 덧붙였다.
폴라리스오피스는 폴라리스세원, 폴라리스우노, 폴라리스AI, 폴라리스AI파마, 폴라리스AI핸디 등을 계열사로 두고 소프트웨어와 AI, 제약·바이오, 자동차부품 및 소재 사업을 하고 있다.
dconnect@newspim.com