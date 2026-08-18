비 그치니 다시 찜통더위…대전·세종·충남 체감온도 33도 안팎

AI 핵심 요약beta
- 대전·세종·충남에 18일 다시 무더위가 찾아왔다.
- 18~19일 최고체감온도 33도 안팎까지 오르겠다.
- 소나기 뒤 더위 이어져, 건강관리를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전·세종·충남에 다시 무더위가 찾아온다. 18일과 19일 충남권의 최고체감온도는 33도 안팎까지 오를 전망이다.
대전지방기상청에 따르면 18일 낮 최고기온은 대전과 세종 32도, 홍성 31도 등 충남권 대부분 지역에서 31~33도를 기록하겠다.
19일 아침 최저기온은 21~24도, 낮 최고기온은 29~32도로 예상된다. 대전과 세종은 각각 31도, 홍성은 30도까지 오르겠다.
비나 소나기가 내리는 동안에는 기온이 일시적으로 떨어지겠지만, 비가 그친 뒤 높은 습도 속에 기온이 다시 오르면서 체감 더위가 이어질 것으로 보인다.
18일 오후부터 저녁 사이 대전과 충남 남부 내륙에는 5~30㎜의 소나기가 예상된다. 19일에도 오후부터 저녁 사이 대전·세종·충남에 5~50㎜의 소나기가 내리는 곳이 있겠다.
20일에는 낮 최고기온이 28~31도로 다소 낮아질 전망이다.
기상청은 온열질환 예방을 위해 야외활동을 줄이고 충분한 수분을 섭취하는 등 건강관리에 유의해달라고 당부했다.
nn0416@newspim.com