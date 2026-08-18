MDS테크, 상반기 매출액 첫 1000억원 돌파

AI 핵심 요약beta
- MDS테크가 18일 상반기 매출 1085억원을 기록했다.
- 전년 동기 대비 29.3% 늘며 처음 1000억원을 넘겼다.
- 영업이익 87억원, 순이익 86억원으로 수익성도 개선했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 임베디드(내장형) 솔루션 전문기업 MDS테크가 올해 상반기 연결기준 매출액 1085억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 전년 동기 대비 29.3% 증가한 수치로, 창사 이래 처음 상반기 매출이 1000억원을 넘어섰다.
같은 기간 영업이익은 87억원, 당기순이익은 86억원을 기록했다. 상반기 만에 영업이익과 당기순이익 모두 지난해 연간 실적을 초과했으며, 영업이익률은 전년 동기 대비 4.2%포인트 증가한 8.0%를 나타냈다.
회사에 따르면 이번 실적 향상은 피지컬 AI 시장 성장에 따른 엔비디아 젯슨(Jetson), DGX 제품군 매출 증가와 반도체·자동차용 임베디드 솔루션 부문의 성장이 주요 요인이다. 주요 자회사들의 실적 개선도 수익성 개선에 기여했다.
별도기준으로 상반기 매출액은 전년 동기 대비 20.2% 증가한 697억원을 기록했다. 영업이익과 당기순이익은 각각 63억원, 43억원으로 집계됐다.
MDS테크 관계자는 "올해도 반도체 및 자동차 등 전방 산업의 호조가 예상되는 가운데 본업인 임베디드 솔루션 등 핵심 사업에 대한 경쟁력을 강화할 것"이라며 "여러 실적 모멘텀을 이룰 수 있는 신규 비즈니스도 발굴해 견조한 성장세를 이어 나갈 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com