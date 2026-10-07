BMW코리아, 전동화차 판매 1만대 돌파…수입 프리미엄 브랜드 최초

AI 핵심 요약beta
- BMW코리아가 7일 올해 전동화 모델 판매 1만335대를 돌파했다.
- 1~9월 전동화 비중은 18%로 6대 중 1대꼴이었다.
- 충전기 4000기 확대와 정비 인력 650명까지 늘린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW 코리아가 올해 국내 수입 프리미엄 브랜드 가운데 처음으로 전동화 모델 판매 '1만대'를 돌파했다.
BMW 코리아는 올해 1~9월 순수전기차(BEV)와 플러그인하이브리드(PHEV)를 합해 총 1만335대를 판매했다고 7일 밝혔다. 같은 기간 BMW 전체 판매량 5만7929대의 약 18%로, 판매 차량 6대 중 1대 이상이 전동화 모델인 셈이다.
유형별로는 순수전기차가 6681대, PHEV가 3654대로 집계됐다. 지난해 같은 기간보다 순수전기차 판매는 약 56%, 전체 전동화 모델은 약 20% 증가했다.
모델별로는 i5가 2382대로 순수전기차 판매를 이끌었다. PHEV에서는 530e·530e xDrive와 X5 xDrive50e가 각각 1200대 이상 판매됐다.
충전 인프라도 확대하고 있다. BMW 그룹 코리아는 현재 전국에 충전기 3334기를 구축했으며 연말까지 4000기로 늘릴 계획이다. 지난 6월에는 서울역 인근과 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에 공용 400kW 초급속 충전기 4기를 설치했다.
전동화 모델 정비를 담당하는 고전압 테크니션은 현재 480명으로 연말까지 530명, 2028년까지 650명으로 확대한다. 전국 83개 공식 서비스센터에서 전동화 모델 정비를 지원하며 이 가운데 42곳에서는 고전압 배터리 정비와 사고 수리도 가능하다.
chanw@newspim.com