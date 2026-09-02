BMW코리아, 프리즈 서울 공식 파트너 참여…VIP 이동부터 전시까지

AI 핵심 요약beta
- BMW코리아가 2일부터 5일 프리즈 서울 2026 셔틀을 운영했다.
- 7시리즈와 i7 등 럭셔리 차량 20대를 VIP 이동에 투입했다.
- 행사장서 시승과 이강소 협업 전시도 함께 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW코리아가 세계적인 아트페어 '프리즈 서울 2026'에 BMW 7시리즈와 i7 등 럭셔리 클래스 차량 20대를 투입해 VIP 공식 셔틀 서비스를 운영한다.
BMW코리아는 2일부터 5일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 프리즈 서울 2026의 공식 파트너로 참여한다고 밝혔다.
프리즈 서울 VIP 멤버는 지정된 주요 장소와 코엑스 행사장 사이를 이동할 때 7시리즈와 순수전기 플래그십 i7으로 구성된 셔틀을 이용할 수 있다. BMW코리아는 2022년 프리즈 서울 첫 개최부터 공식 파트너로 참여하고 있다.
행사장에서는 BMW 럭셔리 클래스 차량을 직접 경험할 수 있는 시승 프로그램도 운영한다. 관람객은 현장에서 신청해 각 모델의 주행 감각과 주요 기능을 체험할 수 있다.
BMW코리아는 올해 한국 실험미술의 선구자 이강소 작가와 협업한 전시도 선보인다. BMW 엑설런스 라운지를 회화·영상·드로잉·모빌리티가 어우러진 공간으로 구성하고, 초고성능 SAV 'BMW XM 레이블'을 전시한다.