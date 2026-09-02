BMW코리아, 프리즈 서울 공식 파트너 참여…VIP 이동부터 전시까지

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW코리아가 세계적인 아트페어 '프리즈 서울 2026'에 BMW 7시리즈와 i7 등 럭셔리 클래스 차량 20대를 투입해 VIP 공식 셔틀 서비스를 운영한다.

BMW 코리아 프리즈 서울 2026 VIP 대상 공식 셔틀 서비스 운영. [사진=BMW코리아]

BMW코리아는 2일부터 5일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 프리즈 서울 2026의 공식 파트너로 참여한다고 밝혔다.

프리즈 서울 VIP 멤버는 지정된 주요 장소와 코엑스 행사장 사이를 이동할 때 7시리즈와 순수전기 플래그십 i7으로 구성된 셔틀을 이용할 수 있다. BMW코리아는 2022년 프리즈 서울 첫 개최부터 공식 파트너로 참여하고 있다.

행사장에서는 BMW 럭셔리 클래스 차량을 직접 경험할 수 있는 시승 프로그램도 운영한다. 관람객은 현장에서 신청해 각 모델의 주행 감각과 주요 기능을 체험할 수 있다.

BMW코리아는 올해 한국 실험미술의 선구자 이강소 작가와 협업한 전시도 선보인다. BMW 엑설런스 라운지를 회화·영상·드로잉·모빌리티가 어우러진 공간으로 구성하고, 초고성능 SAV 'BMW XM 레이블'을 전시한다.

chanw@newspim.com