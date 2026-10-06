BMW그룹코리아, 소방대원 전기차 구조교육 지원…iX3·MINI 투입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW 그룹 코리아가 전기차 사고 현장에서 활동하는 소방대원들의 구조 역량 강화를 위해 교육용 차량을 지원했다.

BMW 그룹 코리아가 '소방대원 전기차 안전구조 세미나'에 교육용 차량을 지원했다. [사진=BMW그룹코리아]

BMW 그룹 코리아는 한국교통안전공단 자동차안전연구원과 부산광역시소방재난본부가 개최한 '소방대원 전기차 안전구조 세미나'에 실습 차량을 제공했다고 6일 밝혔다.

BMW 그룹 코리아는 지난해에 이어 2년 연속 행사에 참여했으며, 올해는 '더 뉴 BMW iX3'와 '디 올-일렉트릭 MINI 컨트리맨'을 지원했다.

부산 해운대 시그니엘 LCT 앞 포디움몰 광장에서 진행된 이번 행사에는 전국 소방대원 100여명이 참석했다.

참석자들은 차량을 직접 살펴보며 고전압 배터리 구조와 에어백 인플레이터 위치, 차체 절단 시 유의사항 등을 확인했다.

BMW 그룹 코리아는 매년 소방대원을 대상으로 전기차 안전 및 주행 교육을 진행하고 있다. 올해도 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에서 서울지역 소방대원을 대상으로 전기차 소방 안전 교육을 실시했다.

이와 함께 전국 83개 공식 서비스센터와 전기차 전문 정비 인력 480명을 기반으로 전기차 안전관리 체계를 강화하고 있다.

chanw@newspim.com