BMW, 글로벌 전기차 200만대 판매…국내서도 5895대 판매

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW그룹의 글로벌 순수전기차(BEV) 누적 판매량이 200만대를 넘어섰다. 2013년 말 BMW i3를 처음 인도한 지 약 13년 만이다.

BMW 전기차 라인업. [사진=BMW코리아]

BMW그룹코리아는 지난 8월 독일 딩골핑 공장에서 생산된 BMW i5 M60 xDrive가 스페인 고객에게 인도되며 순수전기차 누적 판매 200만대를 달성했다고 7일 밝혔다. 플러그인 하이브리드(PHEV)를 포함한 전동화 모델 누적 판매량은 약 350만대다.

올해 상반기 BMW그룹의 글로벌 판매 차량 4대 중 1대 이상이 전동화 모델이었다. 유럽에서는 순수전기차 판매 비중이 28%까지 높아졌다.

국내에서도 판매가 늘었다. BMW코리아는 올해 1~8월 순수전기차 5895대를 판매해 전년 동기 대비 약 55% 성장했다. MINI 역시 같은 기간 1576대를 판매해 55% 증가했다.

BMW그룹코리아는 현재 전국에 충전기 3155기를 구축했으며 연말까지 4000기로 확대할 계획이다. 전동화 차량 전문 고전압 테크니션도 현재 480명에서 2028년 650명까지 늘린다.

chanw@newspim.com