유튜브 방송하던 격투기 선수가 20대 출연자 목 졸라 기절…경찰 수사

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경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =유튜브 방송을 하던 격투기 선수가 출연자의 목을 졸라 기절하게 한 뒤 방치해 경찰이 수사에 나섰다.

피해자는 병원에서 입원 치료를 받고 있으며 신체 일부 마비 증상을 보이고 있는 것으로 전해졌다.

인천 서부경찰서는 상해 혐의로 격투기 선수인 A(36)씨를 수사하고 있다고 7일 밝혔다.

A씨는 전날 오전 4시쯤 인천시 서구 청라동 오피스텔에서 20대 남성 B씨를 상대로 목을 조르는 '길로틴 초크' 기술을 걸어 기절하게 했다.

당시 B씨는 머리 뒷부분을 바닥에 강하게 부딪힌 뒤 의식을 잃은 것으로 파악됐다.

A씨는 기절한 B씨의 양쪽 뺨을 손으로 때린 뒤 주변에 있던 사람들에게 "한숨 재워라"라고 한 후 방치했다.

그의 폭행 장면은 유튜브 라이브 방송으로 송출됐으며 누리꾼들은 "119 불러야 하는 거 아니냐", "선수가 일반인에게 기술을 걸면 안 된다" 등 글을 올렸다.

해당 영상을 확인한 경찰은 수사에 착수해 A씨를 입건, 조사를 하고 있다.

B씨는 해당 유튜브 방송 시청자로 유튜버와 연락하던 중 해당 오피스텔에 찾아가게 된 것으로 전해졌다.

A씨는 경찰이 관리하는 폭력조직 소속이었으나 현재는 관리 대상에서 해제된 상태인 것으로 알려졌다.

경찰은 유튜브 방송 당시 주변에 있던 사람들의 범행 공모 여부를 포함, 구체적인 사건 경위 등에 대해 조사하고 있다.

hjk01@newspim.com