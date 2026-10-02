한국토요타, 전기차 사고 대응 돕는다…소방대원 100명 현장 교육

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국토요타자동차가 전국 소방대원을 대상으로 전기차 사고 현장에서 필요한 안전 구조 교육을 지원하고 나섰다.

소방대원들이 렉서스 'RZ 450e'를 살펴보며 전기차 안전 구조 교육에 참여하고 있다. [사진=토요타코리아]

한국토요타자동차는 2일 부산 해운대 시그니엘 LCT 앞 포디움몰 광장에서 열린 '소방대원 자동차 안전 구조 세미나'에 참가했다고 밝혔다.

한국교통안전공단 자동차안전연구원이 주관한 이번 행사에는 전국 소방대원 100여명이 참여했다. 전동화 차량 보급 확대에 맞춰 사고 현장에서 차량별 특성을 이해하고 안전하게 구조 활동을 수행할 수 있도록 마련됐다.

한국토요타는 렉서스 순수전기차 'RZ 450e'와 기술 교육 전문 인력을 지원했다. 실물 차량을 활용해 고전압 시스템 차단 방법과 주요 고전압 부품 위치, 사고 차량 접근 및 절단 과정에서의 주의사항 등을 설명했다.

이번 세미나에는 한국토요타를 비롯해 BMW, 기아, 메르세데스-벤츠, 볼보, 아우디, 우진산전, 지커, 테슬라, 폭스바겐, 현대자동차 등 11개 제작사가 참여해 차량별 안전 구조 정보를 공유했다.

chanw@newspim.com