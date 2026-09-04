BMW코리아, X5 M60i 'M 퍼포먼스 파츠 에디션' 출시

AI 핵심 요약beta
- BMW코리아가 4일 X5 M60i 한정판을 8일 출시했다.
- BMW X5 M60i 프로 M 퍼포먼스 파츠 에디션은 15대 한정이다.
- 카본 파츠와 530마력 V8 탑재해 100km/h까지 4.3초다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW코리아가 고성능 스포츠유틸리티차(SUV) X5 M60i에 전용 M 퍼포먼스 파츠를 적용한 온라인 한정판을 선보인다.
BMW코리아는 오는 8일 오후 3시 BMW 샵 온라인을 통해 'BMW X5 M60i xDrive 프로 M 퍼포먼스 파츠 에디션'을 출시한다고 4일 밝혔다. 국내 판매 물량은 15대다.
신차는 X5 M60i xDrive 프로를 기반으로 카본 프런트·리어 윙렛, 카본 사이드미러 커버와 사이드 그릴 트림, 카본 리어 디퓨저 등을 적용했다. M 스포츠 프로 패키지와 22인치 V 스포크 M 바이컬러 휠도 기본 탑재한다.
실내에는 BMW 인디비주얼 메리노 가죽과 카본 파이버 트림, 바워스&윌킨스 다이아몬드 서라운드 사운드 시스템을 적용했다.
파워트레인은 최고출력 530마력, 최대토크 76.5kg·m의 4.4ℓ V8 가솔린 엔진과 48V 마일드 하이브리드 시스템으로 구성된다. 8단 자동변속기와 사륜구동 시스템 xDrive가 맞물리며 정지 상태에서 시속 100km까지 4.3초 만에 가속한다.
chanw@newspim.com