삼성전자, 직급보다 '스킬' 본다…AI로 커리어 설계

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 7일 AI 커리어 지원체계 마이 스킬스를 도입했다
- 임직원 역량을 스킬 단위로 분석해 교육과 직무 이동을 연계했다
- DX부문 1만487개 스킬과 2187개 교육과정을 연결했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사내 직무·프로젝트 적합도도 제시…'스킬 기반 조직' 전환 속도
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI)을 활용해 임직원의 업무 역량을 세부 '스킬(Skill)' 단위로 분석하고 교육과 사내 직무 이동까지 연계하는 커리어 지원 체계를 도입했다.
빠른 기술 변화로 기존 직무 중심의 인사·교육 체계가 한계를 보이자 구성원이 실제 보유한 역량을 중심으로 인재를 육성하는 '스킬 기반 조직' 전환에 속도를 내는 모습이다.
7일 전자업계에 따르면 삼성전자 디바이스경험(DX)부문은 지난달 28일 임직원 커리어 지원 플랫폼 '마이 스킬스(My Skills)'를 오픈했다.
마이 스킬스는 임직원을 특정 부서나 직급으로 구분하는 대신 실제 업무 과정에서 필요한 역량을 세부 스킬 단위로 분석하는 플랫폼이다.
같은 마케팅 직무라도 고객 수요 분석, 캠페인 전략 수립, 고객 경험 기획 등 실제 수행 업무에 따라 필요한 역량이 다르다는 점에 착안했다.
AI는 임직원의 업무 경력 등을 분석해 현재 보유한 스킬을 자동으로 추출한다. 임직원은 이를 한 화면에서 확인할 수 있고 직접 스킬을 추가하거나 수정할 수도 있다.
현재 업무에서 부족한 역량이 무엇인지 파악하면 이를 보완할 수 있는 사내 교육 과정도 자동으로 추천받는다.
사내 이동에도 활용된다. 마이 스킬스에는 개인의 스킬과 사내 잡포스팅을 비교해 적합도가 높은 직무와 프로젝트를 추천하는 '탤런트 마켓플레이스' 기능이 적용됐다.
새로운 직무에 필요한 스킬과 현재 보유 역량의 차이를 보여주고 부족한 부분을 채울 수 있는 교육까지 연계한다.
삼성전자는 플랫폼 구축을 위해 사내 업적평가와 프로젝트 정보, 특허·논문, 자격증, 외부 스킬 데이터베이스 등 112만건 이상의 데이터를 AI로 분석했다.
이를 토대로 DX부문 16개 직무에 걸쳐 총 1만487개의 스킬 체계를 구축하고 2187개 사내 교육 과정과 연계했다.
부서 단위 인력 운영에도 활용할 계획이다. 구성원의 스킬 데이터가 축적되면 조직별 보유 역량과 추가 육성이 필요한 분야를 파악하고 각 임직원의 강점에 맞는 업무를 배치하는 데 활용할 수 있다.
이 같은 변화는 글로벌 기업들의 '스킬 기반 조직' 전환 흐름과 맞닿아 있다. 유니레버와 마스터카드는 사내 인재 마켓플레이스를 운영하고 있으며 IBM도 학위보다 실제 스킬을 중시하는 채용·인재 관리 체계를 확대하고 있다.
세계경제포럼(WEF)은 '미래 일자리 보고서 2025'에서 기업들이 2030년까지 근로자의 핵심 스킬 39%가 바뀔 것으로 전망했다고 밝혔다.
삼성전자는 마이 스킬스를 단순한 역량 관리 시스템을 넘어 교육과 직무 이동, 경력 개발을 연결하는 임직원 '커리어 내비게이션'으로 발전시킨다는 계획이다.
syu@newspim.com