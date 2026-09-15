삼성전자, 상업용 에어컨 세척 최대 30% 할인

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 15일 상업용 시스템에어컨 세척 할인 프로모션을 시작했다.
- 사업자 고객 대상이며 10월 31일까지 최대 30% 할인한다.
- 전문엔지니어가 분해 세척과 성능 점검을 제공한다.
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상업용 에어컨 대상, 부품 분해 세척 및 성능 점검
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 10월 31일까지 상업용 시스템에어컨 세척 할인 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.
사업자 고객을 대상으로 한 이번 프로모션은 여름철 장시간 사용으로 오염된 에어컨 내부를 정소하고 냉난방 성능을 유지하기 위해 마련됐다. 매장, 사무실, 학원 등에서 여러 대의 천장형 실내기를 동시에 신청할 경우 세척 대수에 따른 구간별 추가 할인을 적용해 최대 30%까지 할인받을 수 있다.
세척 서비스는 기술 교육을 수료한 전문 엔지니어가 현장 상황과 제품 상태를 진단한 뒤 맞춤형으로 진행한다. 열교환기, 송풍팬 모터, 드레인 팬 등 핵심 부품을 완전히 분해해 세척하는 종합 서비스다. 고압 세척 장비를 활용해 제품 내부의 미세 오염물질을 제거하고 항균·탈취 공정을 함께 진행한다.
세척 완료 후에는 주요 부품의 상태를 확인하고 냉난방 성능 테스트 및 기능 동작을 통해 이상 여부를 점검한다.
프로모션 대상은 천장형 1/2/4WAY, 360 카세트와 일반형·중대형 스탠드형, 벽걸이형을 포함한 삼성 상업용 에어컨 전 모델이다. 고객은 삼성전자 비즈니스 및 삼성전자로지텍 공식 홈페이지와 전용 콜센터에서 서비스를 신청할 수 있다.