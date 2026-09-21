삼성전자, 실리콘밸리서 AI·로봇 사업 전략 공유

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 18일 실리콘밸리서 테크 포럼을 열었다
- 경영진은 AI 일상 동반자 비전과 사업전략을 소개했다
- AI와 로보틱스 융합, 인재 교류 행사를 확대하겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
노태문 DX 부문 사장 "AI 전환기 선도기업 도약하겠다"
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 미국 실리콘밸리에서 주요 사업 방향과 연구 분야를 소개하고 최신 기술 트렌드를 논의했다.
삼성전자가 18일(현지시간) 미국 실리콘밸리 마운틴뷰 삼성 리서치 아메리카(SRA)에서 '2026 테크 포럼'을 개최했다. 글로벌 IT 기업 개발자와 삼성전자 경영진 등 80여명이 참석했다.
노태문 DX 부문 대표이사 사장, 이원진 영상디스플레이사업부장 사장, 윤장현 최고기술책임자(CTO) 사장, 최원준 MX사업부 최고운영책임자(COO) 사장 등이 참여한 이번 포럼은 올해 초 CES 2026에서 제시한 '당신의 AI 일상 동반자' 비전과 연계해 진행됐다.
삼성전자 경영진은 스마트 기기를 넘어 일상 속 AI와 로봇으로 확장되는 중장기 사업 전략을 소개했다. 윤 CTO는 기조 연설에서 차세대 AI 기술과 로보틱스의 융합이 만들어갈 새로운 패러다임을 제시했다.
노 사장은 "고객에게 최고의 AI 경험을 제공하는 동반자가 됨으로써 AI 전환기를 리드하는 선도기업으로 도약하겠다"고 말했다.
삼성전자는 글로벌 우수 인재들과의 네트워킹과 기술 교류를 강화하기 위한 행사를 지속적으로 진행할 계획이다.