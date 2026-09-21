남기천 우리투자증권 대표, '사람 살리는 금융' 캠페인 참여

AI 핵심 요약beta
- 남기천 우리투자증권 대표가 21일 사람 살리는 금융 캠페인에 동참했다.
- 이 캠페인은 서민금융진흥원 주관으로 지난 7월 시작됐다.
- 남 대표는 포용금융 실천과 금융 취약계층 보호를 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 남기천 우리투자증권 대표는 21일 불법사금융 피해를 예방하고 위험에 노출된 금융 취약계층을 보호하기 위해 진행되는 '사람 살리는 금융 캠페인'에 동참한다고 밝혔다.
우리투자증권에 따르면 이번 캠페인은 지난 7월 '사람 살리는 금융'의 가치를 사회적으로 확산하기 위해 서민금융진흥원 주관으로 시작됐으며, 주요 금융기관 및 공공기관 등이 릴레이 방식으로 참여하고 있다.
남기천 대표는 진성원 우리카드 대표의 지목을 받아 성영수 하나카드 대표와 함께 해당 캠페인에 참여했으며, 다음 참여자로 이석태 우리금융저축은행 대표와 이석기 교보증권 대표를 지목했다.
남 대표는 "금융은 어려움에 놓인 이들을 보호하고 함께 성장할 수 있도록 돕는 역할을 해야 한다"며 "우리투자증권도 포용금융과 상생의 가치를 실천하며 금융에서 소외되는 사람이 발생하지 않도록 건강한 금융문화 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com