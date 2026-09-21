국민의힘, 靑 인사라인 책임론 정조준…"김현지·정진상 국감 증인 부를 것"

장동혁 "김승원 사퇴로 끝날 일 아냐...추악한 실체 알면서 강행"

정점식 "강훈식·한성숙 개각 참사 책임지로 사퇴하라"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 21일 김승원 전 법무부 장관 후보자 낙마와 관련해 김현지 청와대 제1부속실장과 정진상 전 민주당 정무조정실장을 국정감사 증인으로 세워 인사 개입 의혹을 규명하겠다고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "김승원 사퇴로 끝날 일이 아니다"며 "당장 이 모든 사건에 대해 수사에 들어가야 한다. 청와대 인사라인의 책임과 김현지 실장 개입 여부도 반드시 밝혀내야 한다"며 이같이 밝혔다.

장 대표는 김 전 후보자의 부정청탁, 음주운전, 보좌진 욕설·폭언, 성추행 등 각종 의혹이 추가로 제기된 것을 거론하며 "지켜볼수록 잘된 인사라는 김승원, 이게 민주당의 수준이다. 실상은 온갖 범죄를 다 저지를 잡범 수준"이라며 "문제는 이렇게 추악한 실체를 알면서도 밀어붙였다는 것"이라고 주장했다.

장 대표는 "김현지 부속실장, 반드시 이번 국감에 출석시켜야 한다"며 "용혜인과 김승원에서 끝낼 일도 아니다"라고 말했다. 그러면서 이재명 대통령을 향해 "남은 후보자 전원을 거둬들여야 한다. 아예 내각과 청와대를 다 갈아엎어야 한다"고 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 21일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.21 mironj19@newspim.com

정점식 국민의힘 원내대표도 "역대급 인사 참사의 원인은 대통령에게 있다"며 "이재명 정부가 이진숙, 강선우 사태를 겪고도 인사 시스템에 대한 반성이 전혀 없다는 사실이 확인된 것"이라고 주장했다.

정 원내대표는 "장관급 공직 인사를 총괄하는 청와대 인사위원장인 강훈식 비서실장과 장관 후보자들을 대통령에게 제청한 한성숙 국무총리는 이번 개각 참사의 책임을 지고 사퇴하라"고 했다.

그는 "강 실장은 개각을 발표하면서 오직 실력 중심의 인사를 기준으로 삼았다고 했고, 한 총리는 대정부질문에서 유능하신 분들이라 생각해서 제청드렸다고 말했다. 이게 실력 있고 유능한 인사였는가"라며 "이는 완벽한 검증 실패"라고 비판했다.

또 "이번 개각의 흑막에 김현지 실장과 정진상 실장이 있다는 말이 끊임없이 흘러나오고 있다"며 "공식적으로 인사와 무관한 직책에 있는 사람, 그리고 공식 직책이 아예 없는 사람이 장관 인사에 개입하고 있다면 그게 바로 비선 실세 국정농단"이라고 지적했다.

정 원내대표는 "국정감사를 통해 김현지, 정진상 인사 농단 의혹을 면밀히 검증하겠다"며 국정감사 증인 채택을 위해 민주당의 협조를 요구했다.

jeongwon1026@newspim.com