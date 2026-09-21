우리금융, 4회째 맞은 사회공헌 행사 '2026 우리 모모콘' 진행

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹이 19일 과천 서울랜드서 우리 모모콘을 열고 우리드림브릿지를 선포했다.
- 행사는 공연과 테마파크를 결합해 QWER·잔나비 등 공연과 나눔 프로그램을 진행했다.
- 우리금융은 2036년까지 10년간 30억원을 투입해 유망주 60명을 매년 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹이 지난 19일 과천 서울랜드에서 사회공헌 콘서트 '2026 우리 모모콘'을 개최하고, 스포츠 사회공헌 사업인 '우리드림브릿지'의 10년 장기 지원 계획을 선포했다고 밝혔다.
4회째를 맞은 이번 행사는 공연과 테마파크를 결합한 형태로 진행됐다. 관람객들은 QWER, 지누션, 잔나비, YB 등 아티스트 공연을 비롯해 팀코리아 응원 행사 및 NGO 빌리지 나눔 프로그램에 참여했다.
'우리드림브릿지' 선포식에는 임종룡 우리금융그룹 회장과 장원영 우리은행 브랜드 앰배서더, 가수 션이 참석했다. 현장에서는 션이 전달한 상징물 '우리드림라이트'를 임 회장과 장원영이 함께 점등하며 스포츠 유망주 지원 의지를 밝혔다.
올해 시작된 '우리드림브릿지'는 여건이 어려운 스포츠 꿈나무들이 국가대표로 성장하도록 지원하는 중장기 사회공헌 사업이다. 우리금융은 2036년까지 10년간 총 30억원을 투입해 매년 60명의 스포츠 유망주를 발굴 및 지원할 예정이다.
임종룡 우리금융그룹 회장은 "우리 모모콘이 스포츠가 더해진 사회공헌 콘서트로 진화했다"며 "우리드림브릿지 사업을 추진하며 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com