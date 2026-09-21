카카오, 통합 멤버십 10월 1일 소프트런칭...오픈 알림 신청 시작

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 21일 카카오멤버십 오픈 알림 신청을 시작했다.
- 카카오멤버십은 이모티콘·멜론·페이 등 혜택을 묶은 통합 서비스다.
- 카카오는 10월 1일 소프트런칭 뒤 가입자를 단계 확대한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 이모티콘, 톡클라우드, 멜론, 페이, 증권 등 자사 서비스를 연계한 통합 멤버십 '카카오멤버십'을 10월 1일 소프트런칭한다. 21일 오픈 알림 신청을 시작했다.
카카오멤버십은 기존 유료 서비스와 새로운 혜택을 통합한 서비스다. 신규 가입자를 위한 웰컴 혜택과 선물하기 추가 적립 등을 제공한다.
카카오는 초기 서비스 안정화를 위해 소규모 이용자를 대상으로 선착순 가입을 진행한 후 가입자를 단계적으로 확대할 계획이다.
오픈 알림 신청은 카카오톡 더보기탭 카카오 나우 배너의 신청 페이지에서 하거나 카카오톡 친구 검색에서 '카카오멤버십'을 검색해 톡채널을 추가하면 된다. 10월 1일 해당 톡채널을 통해 오픈 알림 메시지와 가입 신청 링크가 안내된다.
김민규 카카오 성과리더는 "카카오멤버십은 단순히 여러 혜택을 묶는 것을 넘어 이용자들이 하나의 멤버십 안에서 보다 편리하고 유기적인 혜택 경험을 누릴 수 있도록 하는 데 의미가 있다"며 "향후 카카오멤버십을 통해서만 경험할 수 있는 합리적인 혜택을 제공해 나갈 계획"이라고 말했다.
origin@newspim.com