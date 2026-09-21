휴젤, 대만 의료진 25명 초청…톡신·필러 시술 노하우 공유

AI 핵심 요약beta
- 휴젤이 16일부터 나흘간 대만 의료진을 초청했다.
- 글로벌 학술 프로그램 L.E.A.D.를 국내서 진행했다.
- 대만 톡신 점유율 35% 목표로 포트폴리오를 넓힌다.
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대만 톡신 점유율 30%…2027년 35% 목표
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴젤은 지난 16일부터 나흘간 대만 의료진을 국내로 초청해 글로벌 학술 프로그램 'L.E.A.D.: Letybo Experience & Discovery'를 진행했다고 밝혔다.
이번 행사에는 대만 미용의료 분야 전문가 25명이 참여했다. 참가자들은 휴젤의 보툴리눔 톡신 '레티보'와 히알루론산(HA) 필러 '더채움'의 생산시설을 견학하고 생산 및 품질관리 체계를 살펴봤다. 더채움은 대만에서 '리볼렉스'라는 제품명으로 판매되고 있다.
국내 클리닉을 방문해 한국 에스테틱 시장의 시술 트렌드와 임상 사례를 공유하는 프로그램도 진행했다. 이승주 디아더피부과 원장은 휴젤의 톡신과 필러를 활용한 라이브 시술을 진행했다.
휴젤은 2019년 대만에 진출해 현지 법인을 중심으로 직접 판매 체계를 구축했다. 회사에 따르면 현재 대만 보툴리눔 톡신 시장에서 약 30%의 점유율로 2위를 기록하고 있다.
휴젤은 2027년까지 대만 톡신 시장 점유율을 35%로 높인다는 목표다. 지난해 상반기 현지 판매를 시작한 HA 필러 제품군도 확대해 톡신과의 판매 시너지를 높일 계획이다.
지승욱 휴젤 사업총괄 부사장은 "아시아 주요 에스테틱 시장인 대만에서 의료진과 네트워킹을 강화하고 제품 경쟁력을 직접 경험할 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "톡신 시장 점유율을 확대하는 동시에 HA 필러와 화장품 등 포트폴리오 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com