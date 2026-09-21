신한투자증권, 추석 연휴 해외주식·파생 글로벌 데스크 24시간 운영

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 추석 연휴 기간 해외 주식·파생 글로벌 데스크를 24시간 운영한다고 밝혔다.
21일 신한투자증권에 따르면 온라인 매매(MTS·HTS)가 가능한 미국, 중국, 홍콩, 일본, 베트남, 인도네시아는 물론 오프라인 매매 가능 국가까지 연휴와 무관하게 글로벌 데스크를 통해 기존과 동일한 방식으로 거래할 수 있다.
통합증거금 서비스를 이용하면 원화만으로도 미국 등 주요 해외증시 주식 매매가 가능해 별도 환전 없이도 편리하게 거래할 수 있다. 단, 연휴 기간 중 국가별로 휴장일이 있음을 주의해야 한다.
연휴 기간 신한투자증권의 글로벌 데스크 전문 인력이 24시간 상주하며 시황 안내부터 매매 방법, 주문 접수까지 실시간으로 지원한다.
아울러 AI PB 서비스를 통해 연휴 기간에도 맞춤형 자산관리 상담을 받을 수 있다. 전국 지점은 휴무에 들어가지만, 신한 SOL증권 앱을 통한 비대면 계좌 개설은 연휴 중에도 그대로 이용할 수 있다.
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