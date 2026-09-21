CJ대한통운, 물류용 피지컬AI 로봇 개발... 리얼월드와 맞손

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운이 21일 리얼월드와 물류AI 협약을 맺었다.
- 양사는 RFM 공동 개발로 물류 특화 AI를 만든다.
- 현장 실증과 휴머노이드 확대 적용도 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ대한통운이 피지컬 인공지능(AI) 기업 리얼월드와 물류 산업에 최적화된 인공지능 모델 개발에 나선다.
양사는 21일 물류 특화 피지컬AI 협업을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.지난해 11월 체결한 업무협약의 후속 협력으로, CJ대한통운이 지난해 리얼월드 지분 투자에 참여한 데 이어 실제 물류 현장에 적용 가능한 기술 개발로 나아간다.
양사는 로봇 파운데이션 모델(RFM) 공동 개발에 착수한다. RFM은 로봇이 시각·언어·음성·센서 데이터를 통합적으로 이해하고 주변 환경을 스스로 인식해 판단·행동할 수 있도록 하는 AI 모델이다. CJ대한통운은 택배, 풀필먼트, 콜드체인 등 다양한 물류 영역에서 축적한 운영 데이터와 현장 환경을 바탕으로 자동화 요구사항과 성능 기준을 설계·검증한다. 리얼월드는 RFM 및 피지컬AI 소프트웨어 개발을 주도한다.
양사는 실제 물류 사업 환경에서 현장 기술 실증도 함께 추진한다. 운송장을 위를 향하도록 정렬하는 택배 분류 작업 등을 실증하고, 정밀 손동작 데이터를 수집·학습시켜 피지컬AI 모델을 다양한 물류 작업에 투입할 수 있도록 고도화할 예정이다.
CJ대한통운은 경기도 용인 양지 올리브영 물류센터에 휴머노이드 양팔 로봇 2대를 배치해 완충재 투입 작업을 수행 중이다. 향후 피킹, 분류, 검수 등 다양한 공정으로 적용 범위를 확대하고, 하나의 로봇이 여러 물류 공정에서 연속적으로 역할을 수행할 수 있는 범용 물류 휴머노이드로 발전시킬 계획이다.
nrd@newspim.com