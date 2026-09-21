대신증권, 거래 편의성 강화 위한 MTS 개편

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 21일 MTS 사이보스·크레온 화면을 개편했다.
- 관심종목·시세·뉴스 등 정보와 주문을 한 번에 묶었다.
- 애프터마켓 연계와 다양한 주문 방식도 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
종목 탐색부터 투자정보 확인·주문까지 지원
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권은 21일 국내주식 거래정보를 보다 편리하게 확인하고 주문할 수 있도록 자사 모바일트레이딩시스템(MTS) 사이보스·크레온 화면을 개편했다고 밝혔다.
대신증권에 따르면 회사는 이번 개편을 통해 관심종목과 현재가, 차트 등 기본 시세부터 호가, 거래원, 수급, 기업정보, 뉴스 등을 제공한다. 종목 탐색과 투자정보 확인, 실제 주문까지 MTS 안에서 이어갈 수 있도록 구성했다. 애프터마켓 거래 시간에도 특징주 등 시장의 주요 움직임을 빠르게 확인할 수 있도록 지원한다.
현재가와 주문 등 주요 화면의 UX·UI도 개편했다. 현재가 화면에서는 통합·KRX·NXT 시장별 시세와 프리마켓·정규장·애프터마켓 거래시간을 한눈에 확인할 수 있다.
주문 방식도 다양하다. 일반 주식주문을 비롯해 번개주문, 예약주문 등을 제공해 투자자별 거래 방식에 맞춰 활용할 수 있도록 했다. 특히 고객이 직접 설정한 경우에 한해 정규장 시간에 체결되지 않은 주문을 애프터마켓으로 자동으로 옮겨 거래가 이뤄질 수 있는 호가이전 서비스도 제공한다.
조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "국내주식 거래시간이 확대되고 복수시장 체계가 자리 잡으면서 투자자가 확인해야 할 정보도 많아졌다"며 "거래 과정에서 필요한 정보를 직관적으로 확인하고 보다 편리하게 주문할 수 있도록 MTS 이용환경을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com