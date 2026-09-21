하나은행, 국내 최초 'T+0 당일결제' 디지털 본드 발행

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 18일 유로클리어 D-FMI로 1억달러 채권을 발행했다.
- 국내 첫 D-FMI 직접 활용 사례로 T+0 결제를 구현했다.
- 기존 유로클리어망 연동해 글로벌 투자자 거래도 가능했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 유로클리어의 블록체인 기반 플랫폼 'D-FMI'를 통해 1억 달러 규모의 5년 만기 외화 디지털 채권을 지난 18일 발행했다고 밝혔다.
디지털 채권은 발행부터 등록, 결제까지 전체 과정을 분산원장기술(DLT) 네트워크에서 직접 처리하는 채권 형태다.
이번 발행은 국제예탁결제기관(ICSD)인 유로클리어의 블록체인 인프라(D-FMI)를 직접 활용한 국내 첫 사례다.
하나은행은 이번 발행으로 국내 외화 채권 발행 시장에서 '당일결제(T+0)'를 구현했다. 채권 배정과 대금 이동이 분산원장 위에서 즉시 처리되면서, 기존 3~5영업일이 소요되던 결제 주기를 당일(T+0)로 단축해 자금 조달의 안정성을 높였다.
또한 유로클리어의 기존 결제 네트워크와 연동을 지원한다. 외화채권 발행 시 쓰이는 글로벌 중기채(GMTN) 프로그램 서류를 그대로 활용해 글로벌 기관투자자는 기존 유로클리어 계좌와 매매 시스템으로 거래할 수 있다.
이번 디지털 채권 발행은 스탠다드차타드가 단독 주간사로 참여해 구조화부터 발행 및 판매 과정을 담당했다.
하나은행 관계자는 "이번 디지털 채권 발행과 T+0 결제 구현은 자본시장에 블록체인 기술을 접목한 사례"라며 "혁신적인 자금 조달 방안을 지속해서 모색하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com