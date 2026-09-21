NH농협금융, '치매 극복의 날' 맞아 7개 자회사 안심돌봄 캠페인 전개

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융이 21일 치매극복의 날 맞아 캠페인했다.
- 7개 자회사 참여, 치매 예방·금융사기 교육 강화했다.
- 시니어 맞춤 보이스피싱 보장·현장 지원도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협금융지주가 오는 9월 21일 '치매 극복의 날'을 맞아 7개 자회사가 참여하는 '안심돌봄 캠페인'을 실시한다고 밝혔다.
이번 캠페인은 NH농협금융이 추진하는 '안심돌봄 프로젝트'의 일환으로 각 자회사의 채널을 활용해 시니어 고객 및 지역사회와 소통하는 방식으로 기획됐다. 앞서 NH농협금융은 7개 자회사의 '고령·치매 고객응대 매뉴얼'을 제정하고 92개 시범영업점의 '치매극복선도기업' 인증을 마쳤다.
인식 개선을 위해 미디어 및 디지털 채널이 활용된다. NH농협생명은 21일부터 라디오를 통해 치매 예방 행동수칙 공익광고를 송출하며, NH농협손해보험은 숏폼 영상을 제작해 SNS 캠페인을 진행한다. NH투자증권은 전국 객장 내 TV로 시니어 맞춤형 보이스피싱 예방 콘텐츠를 송출한다.
지자체 치매안심센터와 연계한 현장 활동도 추진된다. 영업점 내방 고객을 대상으로 치매 예방 및 조기 검진 홍보, 물품 후원, 사은품 증정 등을 진행한다. NH농협손해보험은 고령자 등 소외계층 대상 '우리 농산물 나눔행사'를 별도 실시하며, NH-Amundi자산운용은 지난 9월 14일 치매극복선도기업 인증 현판식을 개최했다.
농협금융 전 자회사는 9~11월 시니어 대상 금융사기 예방 교육을 집중 실시한다. NH농협은행은 지난 3월부터 만 60세 이상 대상 보이스피싱 보상보험 무료 가입을 지원해 약 17만 명의 가입을 유치했다. 해당 상품은 비거래 고객도 지원하며, 피해액의 70%(최대 1000만원)를 1년간 보장한다.
이찬우 NH농협금융지주 회장은 "이번 캠페인은 현장에서 실질적인 도움을 제공하기 위한 실천"이라며 "전국적 농협 네트워크를 바탕으로 포용금융을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com