DN솔루션즈, 하반기 신입사원 공채…두 자릿수 규모 채용

AI 핵심 요약beta
- DN솔루션즈가 7일 하반기 신입 공채를 공고했다.
- R&D·생산·품질·영업 등 두 자릿수 채용이다.
- 지원은 8일부터 21일 오후 2시까지다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = DN솔루션즈가 연구개발(R&D)과 생산·품질, 영업 등에서 두 자릿수 규모의 신입사원 채용에 나선다.
DN솔루션즈는 '2026년 하반기 신입사원 공개채용'을 실시한다고 7일 밝혔다.
모집 직무는 기계·제어 분야 R&D를 비롯해 생산·품질, 영업, 경영지원 등이다. 채용 규모는 두 자릿수 수준이며 근무지는 서울과 창원이다.
지원서 접수는 오는 8일부터 21일 오후 2시까지 진행한다. 최종 합격자의 입사 예정일은 2027년 1월이다.
지원자는 회사가 지정한 일정에 입사가 가능해야 하며 병역을 마쳤거나 면제받고 해외 근무에 결격사유가 없어야 한다.
DN솔루션즈는 DN오토모티브와 함께 DN그룹을 구성하고 있다. 최근에는 독일 공작기계 기업 헬러(HELLER)를 그룹에 편입하며 제조 역량과 기술 경쟁력을 확대하고 있다.
DN솔루션즈 관계자는 "이번 공개채용은 미래 제조업을 이끌 핵심 인재를 선제적으로 확보하기 위한 투자"라며 "도전 정신과 전문성을 바탕으로 글로벌 시장에서 성장하고 싶은 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.
chanw@newspim.com