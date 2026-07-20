공구 120개 한 번에…DN솔루션즈, 항공 부품 가공 효율 높인다

AI 핵심 요약beta
- DN솔루션즈가 20일 항공기용 난삭재 가공 특화 수직선반 복합가공기 신제품을 출시했다
- 신제품은 고토크·열안정성·고압절삭유로 타이타늄·인코넬 가공 생산성과 정밀도를 높였다
- 선삭·밀링 일괄 수행과 대용량 공구 시스템으로 공정 시간 단축과 고객 생산성을 향상시킨다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = DN솔루션즈가 타이타늄과 니켈계 초합금 등 항공기용 난삭재 가공에 특화한 수직선반 복합가공기 신제품을 선보인다.
DN솔루션즈는 고토크·고강성·열안정성을 강화한 'PUMA VTR 1620 MC'를 출시한다고 20일 밝혔다.
신제품은 열전도도가 낮고 가공 과정에서 진동과 공구 마모가 쉽게 발생하는 타이타늄·인코넬 등의 가공 생산성을 높이도록 설계됐다. 140바 고압 절삭유 분사 기능을 적용해 가공 부위의 열과 마찰을 줄이고 금속 찌꺼기인 칩을 빠르게 배출한다.
와이드 칼럼 구조와 넓은 가공 영역을 확보해 대형 항공 부품 가공에도 대응한다. 대용량 쿨러를 적용한 열대칭 스핀들 구조로 장시간 작업에서도 정밀도를 유지하도록 했다.
선삭과 밀링 공정을 한 장비에서 수행할 수 있어 공정 간 이동과 장비 재설정 시간도 줄였다. 최대 120개 공구를 보관할 수 있는 대용량 매거진과 빠른 교환이 가능한 공구 시스템도 갖췄다.
DN솔루션즈 관계자는 "항공산업은 생산성과 공정 유연성이 중요한 시장"이라며 "복합가공 성능과 다양한 공구 운용 능력을 바탕으로 고객 생산성을 높일 것"이라고 말했다.