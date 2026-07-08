MDS테크, ST마이크로와 TRACE32 교육 과정 개편

AI 핵심 요약beta
- MDS테크가 8일 ST와 협력해 TRACE32 교육과정을 개편했다.
- STM32H7 보드·TRACE32 최신 소프트웨어 반영해 실습 중심 디버깅 전문가 양성 커리큘럼을 구축했다.
- 양사는 Arm Cortex-M 환경 맞춘 고급 트레이스 실습으로 국내 임베디드 개발자 디버깅 역량과 산업 생산성 향상을 기대했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인공지능(AI) 임베디드 솔루션 전문기업 MDS테크가 글로벌 반도체 기업 ST마이크로일렉트로닉스와 협력해 핵심 기술 교육인 'TRACE32' 교육 과정을 개편했다고 8일 밝혔다.
이번 개편은 고성능 MCU 시장의 요구에 맞춘 실무형 임베디드 디버깅 전문가 양성을 목표로 진행됐다. 양사는 MDS테크의 고성능 디버깅 장비인 TRACE32와 Arm Keil MDK, ST의 최신 MCU인 STM32H7 개발 보드를 상호 제공했다.
회사에 따르면 개편된 커리큘럼은 TRACE32 최신 소프트웨어 업데이트에 맞춘 사용자 인터페이스 변경과 추가 옵션을 교재에 반영했다. STM32 NUCLEO-H7S3L8 보드의 온·오프칩 트레이스 기능을 활용해 시스템의 내부 동작을 정확히 추적·분석하는 실습 중심으로 구성했다. 기존 TRACE32 입문 과정은 물론 복잡한 메모리 덤프 분석과 실시간 디버깅을 다루는 고급 과정까지 전면적으로 업그레이드됐으며, Arm Keil MDK 교육 과정도 제공받은 STM32 보드 환경을 기반으로 개편될 예정이다.
또한 수강생들은 이론에 치우치지 않고 실제 산업 현장에서 발생하는 복잡한 하드웨어 이슈와 소프트웨어 오류를 디버깅 장비를 통해 직관적으로 해결하는 능력을 배양하게 된다.
ST마이크로일렉트로닉스 코리아 GPM 마케팅 총괄 이동구 매니저는 "MDS테크의 독보적인 디버깅 기술 역량과 ST의 NUCLEO-H7S3L8 보드가 활용돼 고도화된 기술 교육 생태계가 조성됐다"며 "이번 개편 교육 과정을 통해 많은 개발자들이 차세대 디버깅 전문성을 습득하고 Cortex core 기반 ST의 고성능 MCU를 활용할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
MDS테크 DT사업부 김원영 상무는 "글로벌 반도체 시장을 선도하는 ST와의 기술 협력으로 Arm Cortex-M 환경에 맞춘 최적의 TRACE32 실습 기반을 마련했다"며 "고급 과정에 신설한 트레이스 실습과 시장 변화에 발맞춘 Arm 교육 환경 개편은 국내 임베디드 개발자들의 디버깅 역량을 높여 산업 현장의 생산성 향상에 기여할 것"이라고 전했다.
한편 MDS테크는 임베디드 시스템 개발 도구와 솔루션, 기술 교육 서비스를 제공하는 기업이다. 글로벌 디버깅 툴 선도 기업인 라우터바흐의 TRACE32와 Arm의 개발 도구를 비롯해 다수의 글로벌 파트너사 제품을 국내 시장에 공급하고 있으며, 30여 년간 자동차·국방·항공 등 다양한 산업군에 임베디드 솔루션을 제공해 왔다.
nylee54@newspim.com