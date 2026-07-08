에이루트 子,, 5대 발전사 SRF 성능 테스트 통과

AI 핵심 요약beta
- 에이루트 자회사 에이루트에코가 8일 국내 5대 발전사 SRF 성능 테스트를 통과했다고 밝혔다.
- 에이루트에코는 민간 발전소 공급 경험을 바탕으로 공공 시장 진출 발판을 마련했다고 했다.
- 회사는 발전사와 협의를 가속해 화석연료 대체 SRF 대규모 공급 계약을 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 에이루트의 자회사 에이루트에코가 국내 5대 발전사로부터 SRF(고형연료제품) 성능 테스트를 통과했다고 8일 밝혔다. 폐플라스틱을 재활용한 연료가 화석연료 대체 기준을 충족했다는 의미로, 공공 시장 진출의 계기가 될 것으로 보인다.
회사에 따르면 이번 테스트는 에이루트에코가 생산한 SRF 샘플의 성분 검증을 중점으로 진행됐다. 테스트를 진행한 5대 발전사는 국내 전력 공급을 담당하는 주요 에너지 인프라 기관들이다.
에이루트에코는 지난해 7월부터 서산시 인근 발전소를 중심으로 SRF 공급을 시작한 후 추가 2곳의 발전소까지 고객을 확대했다. 이 과정에서 기술 신뢰도를 구축했으며, 민간 영역에서의 상용화 경험을 바탕으로 이번 성능 테스트를 통과하게 됐다.
회사 관계자는 "국내 발전소가 공공 위주로 운영되고 있기 때문에 이번 SRF 성능 테스트는 대규모 공공 시장 진입을 위한 발판이 될 것"이라며 "성능 테스트를 성공적으로 마무리했기 때문에 올해 중 공공 분야 성과가 기대되는 상황"이라고 말했다.
에이루트에코는 테스트 통과를 계기로 국내 발전사와 협의를 가속화해 대규모 SRF 공급계약 체결에 나설 방침이다. 기존 화석연료 기반 발전소의 연료를 대체하는 만큼 향후 SRF 공급 규모도 점진적으로 확대될 것으로 예상된다.
한편 에이루트에코는 유럽의 첨단 리사이클링 설비를 도입해 생산 효율을 높이고 있으며, 국내 영업 확대와 함께 수익성 개선도 진행 중이다.
nylee54@newspim.com