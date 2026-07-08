'당권 도전' 고민정 "文 넘어설 것…계파 논쟁 매몰되면 총선·대선 어려워져"

AI 핵심 요약beta
- 고민정 의원은 8일 민주당 당대표 선거 출마를 선언하며 문재인을 넘는 정치인 고민정으로 서겠다고 했다.
- 그는 계파 갈등과 권력투쟁에 매몰된 민주당을 비판하며 내부 단합과 외연 확장의 필요성을 강조했다.
- 또 거물급 대권 주자 중심을 넘어 원로와 새 인물이 용광로처럼 경쟁·토론하는 민주당을 만들겠다며 출마 이유를 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 선거 출마를 공식 선언한 친문(친문재인)계 고민정 의원은 8일 "제가 해야 할 일은 문재인 전 대통령을 넘어서는 일"이라며 "문재인 정부 대변인 고민정이 아니라 정치인 고민정으로 서고자 한다"고 말했다.
고 의원은 이날 오전 국회에서 회견을 마친 뒤 기자들을 만나 이같이 밝혔다.
고 의원은 "전당대회를 앞두고 민주당이 서로를 공격하며 계파 논쟁에 빠진 모습을 보면서 국민들이 실망감을 느끼고 있다"며 "민주당은 더 많은 계층과 사람들을 하나로 모아낼 수 있어야 한다"고 주장했다.
고 의원은 "권력투쟁에 매몰돼 국민 삶과 아무 관련도 없는 무가치한 논쟁을 반복한다면 총선 승리도, 정권 재창출도 어려워질 것"이라며 "우리 내부의 단합 없이 외연확장을 이룰 수 없고, 외연확장 없이 국민 다수의 마음을 얻을 수 없다"고 말했다.
다른 후보들과의 차별점을 묻는 취재진에 고 의원은 "도전은 불가능에 도전하는 것"이라며 "다음 주자들, 새로운 새싹과 희망을 당원들에게 보여주고 싶었다. 당원들 마음속에도 새로운 희망을 키우고 싶은 바람이 있다고 생각한다"고 답했다.
고 의원은 "후보로 거론되는 선배 의원들은 대권 주자로 거론될 만한 거물급 정치인이라는 점을 인정한다"면서도 "하지만 민주당이 거기에만 머물러야 하느냐고 묻는다면 동의할 수 없다"고 말했다.
그러면서 "민주당은 원로 정치인부터 새롭게 시작하는 정치인까지 모두가 용광로처럼 녹아들어 경쟁하고 토론하는 정당이 돼야 한다"며 "그런 민주당의 모습을 되살리고자 하는 절박한 마음으로 출마를 결심했다"고 밝혔다.
jeongwon1026@newspim.com