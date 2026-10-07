HD현대중공업, 누리호 5차 발사 성공 지원…발사대 운용 맡아

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 7일 누리호 5차 발사 발사대 운용을 지원했다
- 발사 전 점검·테스트와 설비 보수로 성공 발사에 힘을 보탰다
- 차세대발사체 발사대 설계와 우주센터 개발도 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 한국형발사체 누리호(KSLV-II) 5차 발사에서 발사대시스템 운용을 지원하며 발사 성공에 힘을 보탰다.
HD현대중공업은 7일 실시된 누리호 5차 발사에서 발사 전 점검과 테스트를 비롯해 발사대시스템 운용을 지원했다고 밝혔다.
HD현대중공업은 누리호 발사대시스템을 총괄 설계·제작·구축했으며 앞선 1~4차 발사에서도 운용을 지원했다. 이번 발사를 앞두고는 4차 발사 당시 화염과 고온에 노출된 발사패드와 발사체 지상고정장치(VHD)를 보수하고 각종 센서와 제어·계측설비를 점검했다.
HD현대중공업은 나로호 발사대 구축 경험을 바탕으로 2016년 한국항공우주연구원으로부터 누리호 발사대시스템을 수주했다. 2020년에는 지하 3층, 연면적 약 6000㎡ 규모의 누리호 전용 제2발사대를 완공했다.
회사는 발사대 지상기계설비와 추진제공급설비, 발사관제설비 등을 독자 기술로 구축했으며 발사대시스템 공정기술 국산화율을 100%까지 높였다.
HD현대중공업은 지난 9월 차세대발사체 발사대시스템 상세설계 기술용역 우선협상대상자로 선정됐다. 향후 발사대 제작·구축과 제2우주센터 개발 참여도 추진할 계획이다.
HD현대중공업 관계자는 "나로호와 누리호에서 쌓은 경험과 차세대발사대 상세설계 역량을 바탕으로 대한민국 우주산업 발전에 기여하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com