HD현대중공업, 차세대 이지스구축함 '대호김종서함' 진수

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업은 30일 대호김종서함을 진수했다.
- 대호김종서함은 2027년 12월 해군에 인도된다.
- 전력화되면 해군 이지스구축함은 6척이 된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 차세대 이지스구축함 3번함 '대호김종서함'을 진수하며 정조대왕급 이지스구축함 3척의 건조를 마무리한다.
HD현대중공업은 30일 울산조선소에서 8200톤급 대호김종서함 진수식을 개최했다고 밝혔다. 함명은 조선 초 북방 개척을 이끈 김종서 장군의 호와 이름에서 따왔다. 시운전을 거쳐 2027년 12월 해군에 인도될 예정이다.
대호김종서함은 길이 170m, 폭 21m 규모로 최대 30노트(약 55㎞/h)로 항해할 수 있다. 국내 기술로 개발한 통합 소나 체계와 탄도미사일 시스템을 탑재했으며 기존 세종대왕급에는 없던 탄도미사일 요격 임무도 수행할 수 있다.
대호김종서함이 전력화되면 해군은 세종대왕급 3척과 정조대왕급 3척 등 총 6척의 이지스구축함을 운용하게 된다.
HD현대중공업은 세종대왕급 1·3번함과 정조대왕급 1~3번함을 설계·건조해 해군 이지스구축함 6척 가운데 5척의 건조를 맡았다.
chanw@newspim.com