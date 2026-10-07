렉서스 ES 300h, 컨슈머인사이트 '올해의 차' 2년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- 렉서스코리아가 7일 ES 300h와 NX 수상 소식을 알렸다.
- ES 300h는 소비자체험평가서 2년 연속 종합 1위에 올랐다.
- NX는 종합 2위와 SUV 부문 1위를 차지했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 렉서스 ES 300h가 실제 신차 구매 고객을 대상으로 한 평가에서 2년 연속 '올해의 차' 종합 1위에 올랐다.
렉서스코리아는 컨슈머인사이트가 실시한 '2026 연례 자동차 기획조사' 소비자체험평가에서 ES 300h가 올해의 차 종합 1위, NX가 종합 2위이자 SUV 부문 1위를 차지했다고 7일 밝혔다.
이번 조사는 최근 1년 이내 신차를 구입한 소비자의 실제 사용 경험을 기반으로 진행됐다. 상품성·제품만족도(TGR), 초기품질(TGW-i), 비용대비가치(VFM) 등 3개 항목을 종합해 평가했다.
ES 300h는 국산·수입 전 브랜드 평가 대상 가운데 가장 높은 점수를 받아 지난해에 이어 2년 연속 종합 1위를 기록했다. 앞서 2020년부터 2023년까지도 4년 연속 종합 1위에 오른 바 있다.
NX는 종합 2위를 차지하며 올해 처음으로 SUV 부문 1위에 올랐다. NX는 하이브리드와 플러그인하이브리드(PHEV) 등 전동화 파워트레인을 운영하고 있다.
브랜드 평가에서도 렉서스는 올해 국산·수입 통합 초기품질(TGW-i)과 내구품질(TGW-d) 부문에서 2년 연속 1위를 기록했다.
강대환 렉서스코리아 부사장은 "실제 차량을 이용하는 고객들이 보내준 신뢰의 결과라는 점에서 뜻깊다"며 "높은 상품성과 품질, 차별화된 브랜드 경험을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com