렉서스코리아, 신형 ES 고객 체험 행사…전기차 시승 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 렉서스코리아가 7일 올 뉴 ES 출시 기념 행사를 밝혔다.
- 오는 14일부터 16일까지 워커힐호텔서 고객 초청 행사를 연다.
- 22일부터 전기차 전용 시승 프로그램도 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 렉서스코리아가 프리미엄 세단 '올 뉴 ES' 출시를 기념해 고객 초청 행사와 전기차 시승 프로그램을 운영한다.
렉서스코리아는 오는 14일부터 16일까지 서울 광진구 워커힐호텔 '빛의 시어터'에서 '올 뉴 ES 익스피리언스 데이'를 개최한다고 7일 밝혔다.
이번 행사는 사전계약 고객과 렉서스 오너, 일반 관람객 등을 대상으로 신형 ES의 디자인과 상품성을 소개하기 위해 마련됐다.
첫날인 14일에는 사전계약 고객 200명을 대상으로 치아시 코헤이 수석 엔지니어와 쿠마이 야히코 수석 디자이너가 차량 개발 과정과 디자인을 소개한다.
15일에는 고객 150명을 대상으로 라이프스타일 강연과 미디어 아트 프로그램을 진행한다. 16일에는 일반 관람객 등 200명을 초청해 차량 전시와 미디어 아트 관람 기회를 제공한다.
이와 함께 오는 22일부터 11월 20일까지 서울 잠실 롯데월드몰 '커넥트투'에서 전기차 전용 시승 프로그램을 운영한다.
시승 차량은 ES 350e와 ES 500e로, 평일에는 2시간, 주말에는 6시간 동안 이용할 수 있다. 예약은 오는 13일부터 렉서스 라운지 앱에서 가능하다.
강대환 렉서스코리아 부사장은 "고객들이 새로운 ES의 가치를 직접 경험할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했다"고 말했다.
chanw@newspim.com