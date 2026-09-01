렉서스코리아, '크리에이티브 마스터즈 어워드 2026' 수상작 특별 전시

AI 핵심 요약beta
- 렉서스코리아가 3일 국내 공예작가 전시를 연다.
- 커넥트투서 21일까지 ‘공예의 내일: 쓰임의 발견’ 전시한다.
- 3일 도슨트·토크쇼로 작품 의미와 공예 가치 나눈다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 렉서스코리아가 국내 공예 작가들의 작품을 선보이는 특별 전시와 토크쇼를 연다.
렉서스코리아는 3일부터 21일까지 복합문화공간 커넥트투에서 '렉서스 크리에이티브 마스터즈 어워드 2026' 최종 수상작을 특별 전시한다고 1일 밝혔다.
'공예의 내일: 쓰임의 발견'을 주제로 열리는 이번 전시에는 위너 이지우 작가의 '백자 조명'을 비롯해 김예지·박지은·서진혁·이창희 등 5명 작가의 수상작이 소개된다.
수상작 외에도 리빙웨어와 화병·바스켓, 장신구, 가구 및 오브제 등 작가별 라이프스타일 작품을 함께 전시·판매해 공예의 일상적 활용 가능성을 선보인다.
전시 첫날인 3일에는 수상 작가들이 직접 작품 의미와 제작 과정을 설명하는 도슨트 프로그램과 토크쇼도 열린다. 정성갑 갤러리 클립 대표가 진행을 맡아 작가들의 작업 철학과 공예의 가치 등을 다룬다.
렉서스 크리에이티브 마스터즈 어워드는 2017년 시작된 공예 인재 육성 사회공헌 프로그램으로, 올해까지 총 41명의 공예 작가를 발굴·지원했다.
chanw@newspim.com