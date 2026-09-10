렉서스코리아, 동탄에 3S 복합거점 오픈…경기 남부 서비스 강화

AI 핵심 요약beta
- 렉서스코리아가 10일 화성 동탄에 통합 거점을 열었다.
- 전시장과 서비스센터를 한곳에 둔 3S 콘셉트다.
- 경기 남부 고객 접점 확대와 정비 편의성 높였다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 렉서스코리아가 경기 화성 동탄에 판매와 정비, 부품 서비스를 한곳에서 제공하는 통합 거점을 열고 경기 남부 고객 접점을 확대한다.
렉서스코리아는 '렉서스 동탄 전시장 및 서비스센터'를 신규 오픈했다고 10일 밝혔다.
해당 시설은 판매(Sales), 서비스(Service), 부품(Spare Parts)을 통합한 3S 콘셉트로 조성됐다. 차량 상담과 시승, 계약, 출고, 정비와 사후관리까지 한곳에서 제공한다.
연면적은 3442.91㎡ 규모로 지하 2층~지상 3층으로 구성됐다. 지하에는 전동화 모델용 충전시설을 마련했고, 지상 1층에는 전시장과 서비스 리셉션을 배치했다.
서비스센터에는 5개 워크베이가 마련돼 월 평균 약 480대의 일반 정비와 정기점검이 가능하다.
동탄2신도시에 위치해 동탄역과 동탄순환대로, 경부고속도로 접근성이 높다. 렉서스코리아는 이번 개소로 전국 32개 전시장과 38개 서비스센터를 운영하게 됐다.
chanw@newspim.com