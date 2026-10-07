KAI, 'IAC 2026' 참가…글로벌 우주시장 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- KAI가 7일 튀르키예 IAC 2026에 참가했다
- 저궤도통신위성 등 핵심 위성 3종을 선보였다
- 해외 우주기관과 협력 확대·수출 성과를 노렸다
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튀르키예·태국·필리핀 등 잠재 고객국 대상 협력 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한국항공우주산업(KAI)이 세계 최대 규모 우주 행사인 국제우주대회(IAC)에 참가해 글로벌 우주시장 공략에 나섰다.
KAI는 5일부터 9일까지 튀르키예 안탈리아에서 열리는 '제77회 국제우주대회(IAC 2026)'에 참가한다고 7일 밝혔다.
국제우주연맹(IAF)이 주관하는 IAC는 80~100여개국의 정부 관계자와 우주기관, 주요 산업체 전문가 1만여명이 참여하는 우주 종합 행사다.
KAI는 2009년 한국항공우주연구원 한국관 내 소규모 참가를 시작으로 관련 네트워크를 구축해왔다. 2023년 아제르바이잔 바쿠 대회부터는 단독 부스를 운영하고 있다.
이번 행사에서는 6G 국제표준 기반 저궤도통신위성과 차세대중형위성 2호(CAS500-2), 초소형 SAR 위성(KSIS-K) 등 핵심 위성 플랫폼 3종을 선보인다.
또 KAI가 2대 주주로 참여하고 있는 영상 데이터 전문기업 메이사(Meissa)와 연계한 다운링크 서비스 확장 비전 등 우주 기반 인프라 서비스 구축 계획도 소개한다.
행사 기간에는 해외 주요 우주기관 및 글로벌 항공우주 기업들과 연쇄 면담을 진행한다. 튀르키예·태국·필리핀 등 기존 접촉 고객을 대상으로 차기 위성 사업 협력을 제안하고, 글로벌 우주기업과 부품 공급망 협력과 공동개발 방안도 논의할 계획이다.
각국 우주청과의 면담도 추진해 국가 차원의 사업 협력 체계를 강화한다는 방침이다.
KAI 관계자는 "IAC는 세계 주요 우주기관과 기업들이 미래 우주산업 방향을 논의하고 협력을 도모하는 대표적인 국제 무대"라며 "검증된 위성 플랫폼 기술력과 사업 역량을 집중 홍보해 글로벌 파트너십을 넓히고 실질적인 수출 성과를 창출하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com