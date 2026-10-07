진에어, 베트남 경쟁당국 기업결합 승인…통합 LCC 출범 속도

AI 핵심 요약beta
- 진에어가 7일 베트남서 기업결합 승인을 받았다
- 에어부산·에어서울과 내년 3월 통합 출범을 준비했다
- 국내 승인 절차를 남기고 실무 통합을 서둘렀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내년 3월 통합 진에어 출범 목표
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 진에어가 베트남 경쟁당국으로부터 기업결합 승인을 받으며 에어부산·에어서울과의 통합 절차에 속도를 내고 있다.
진에어는 지난 2일 베트남 경쟁위원회(VCC)로부터 기업결합 최종 승인을 접수했다고 7일 밝혔다.
이번 승인은 지난 8월 21일 한진그룹 산하 저비용항공사(LCC) 3사가 합병계약을 체결한 이후 베트남 경쟁당국에 기업결합 신고서를 제출하고 심사를 진행한 데 따른 것이다.
진에어는 이번 승인으로 해외 경쟁당국 심사가 마무리된 만큼 국내 공정거래위원회 기업결합 승인과 국토교통부 합병인가 등 후속 행정절차를 밟을 예정이다.
회사는 내년 3월 통합 진에어 출범을 목표로 에어부산·에어서울과 안전·운항·정비·서비스·조직문화 등 전 분야에서 통합 준비를 진행하고 있다.
안전운항 분야에서는 약 220억원을 투자해 비행 시뮬레이터(FFS) 등 자체 훈련 인프라를 확충하고 첫 에어버스 기종인 A321ceo 항공기를 도입했다. LCC 3사 합동 비상탈출 시범과 통합 운항 시스템 점검도 진행했으며 부문별 교육체계와 매뉴얼 표준화 작업도 이어가고 있다.
고객 서비스와 실무 통합도 추진 중이다. 진에어와 에어부산 간 코드셰어를 시행하고 기내식 메뉴 다변화, 부가서비스 구매·환불 기한 확대 등을 진행했다.
이와 함께 사무실 통합 운영, 교통약자 응대 공동 교육, 객실 승무원 매뉴얼 단일화 및 객실 친숙화 훈련 등을 통해 3사 간 통합 작업을 이어가고 있다.
진에어 관계자는 "해외 경쟁당국 심사가 완료되고 3사 통합을 위한 실무 준비도 차질 없이 진행 중"이라며 "국내 관계 당국의 절차가 완료되는 대로 후속 과정을 신속히 이행해 내년 3월 성공적인 통합 진에어 출범을 준비해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com