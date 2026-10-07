GS건설, 정비사업 아파트에 태양광·지열 적용 확대...성수1지구부터 검토

AI 핵심 요약beta
- GS건설과 서울에너지공사가 7일 저탄소 주택 보급 협약을 맺었다.
- 양사는 서울 정비사업지에 지역난방과 재생에너지 적용을 검토했다.
- GS건설은 성수1지구에 제로에너지 공동주택 도입을 검토했다.
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태양광·지열·수열 적용 가능성 검토
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설이 서울에너지공사와 저탄소 에너지를 적용한 주택 보급 확대에 나선다. 올해 수주한 성수1지구에 제로에너지 공동주택 적용도 검토한다.
GS건설과 서울에너지공사는 7일 서울 종로구 GS건설 본사에서 '민간 공동주택 제로에너지 건축물 보급 확대를 위한 업무협약'을 맺었다.
양사는 서울 내 정비사업지에서 지역난방과 태양광, 지열, 수열 등 저탄소 에너지 적용 가능성을 검토한다. 제로에너지건축물(ZEB) 등급 충족을 위한 에너지 솔루션 발굴에도 협력한다.
구체적으로 GS건설은 사업지별 저탄소 에너지 적용 설계와 관련 인프라를 검토한다. 서울에너지공사는 지역난방과 재생에너지 공급 방식을 분석한다. 이를 통해 설계와 공사비 부담을 최소화하고, 에너지 사용 효율을 높일 계획이다.
특히 GS건설은 올해 수주한 성수전략정비구역 1지구에 재생에너지를 결합한 공동주택 도입과 에너지믹스 타당성을 검토할 예정이다. 검토 결과를 바탕으로 향후 공동주택 사업과 자이(Xi) 상품에 적용 방안도 검토한다.
GS건설 관계자는 "이번 협약으로 실제 사업에 적용 가능한 친환경 에너지 솔루션을 발굴하고, 고객이 에너지 비용과 주거환경 측면에서 체감할 수 있는 자이만의 차별화된 가치를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com