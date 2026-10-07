우리은행, 한국남부발전과 K-택소노미 기반 녹색여신 약정 체결

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 6일 한국남부발전과 녹색여신 약정을 체결했다
- 한국남부발전의 K-택소노미 충족 친환경 사업에 자금을 지원한다
- 우리은행은 녹색금융을 확대해 온실가스 감축을 돕겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 지난 6일 한국남부발전과 'K-택소노미 기반 녹색여신 약정'을 체결하고, 한국남부발전의 녹색 프로젝트에 필요한 자금을 지원한다고 7일 밝혔다.
이번 약정에 따라 우리은행은 한국남부발전이 추진하는 하수·폐수 처리, 가축분뇨 정화, 대기오염 방지 및 처리 등 친환경 사업 중 한국형 녹색분류체계(K-택소노미) 기준을 충족하는 사업에 녹색여신을 제공한다.
K-택소노미는 경제활동의 환경 개선 및 탄소중립 기여 여부를 판단하는 기준이다. 한국남부발전이 선별한 대상 사업은 외부 전문기관의 적합성 검토와 우리은행의 심사를 거쳐 녹색여신 지원 대상에 선정됐다.
우리은행은 9월 말 기준 약 1조7,000억원의 녹색여신을 신규 취급하는 등 기업의 친환경 사업 관련 금융지원을 추진 중이다. 이번 약정을 통해 한국남부발전의 녹색 프로젝트를 지원하고 온실가스 감축과 환경 개선에 참여할 방침이다.
윤종문 우리은행 ESG포용금융부 차장은 "기업의 친환경 사업이 투자와 성과로 연결되도록 녹색금융 지원을 제공하고 있다"며 "향후 녹색 프로젝트에 필요한 금융지원을 지속 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com