우리은행, 서금원과 영세자영업자 '인정가게' 지원

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 서민금융진흥원, 사단법인 선한영향력가게와 함께 지난 7일 서울 마포구 소재 음식점 '연화식탁'에서 '인정가게' 1호 현판식을 개최했다.

지난 7일 서울 마포구 소재 연화식탁에서 열린 '인정가게' 현판식에서 (왼쪽부터) 선한영향력가게 김성령 의장, 우리은행 정진완 은행장, 연화식탁 홍성운 대표, 서민금융진흥원 김은경 원장, 우리은행 성시천 경영기획그룹장이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=우리은행]

인정가게는 우리은행과 서민금융진흥원이 성장 가능성을 갖춘 영세자영업자를 발굴해 안정적인 사업 운영과 성장을 지원하는 포용금융 사업이다.

3개 기관은 우리미소금융재단 이용자와 선한영향력가게 회원 중 지역사회 공헌 의지가 높은 영세자영업자 18명을 대상자로 선정했다. 선정된 가게에는 공식 인증 현판과 매장 부착용 스티커, 홍보비, SNS·언론 홍보 등을 지원해 매장 경쟁력을 높인다.

이날 1호 현판식이 열린 연화식탁에서 정진완 우리은행장, 김은경 서민금융진흥원장, 김성령 선한영향력가게 의장은 가게 대표와 간담회를 열고 영세자영업자의 현장 애로사항과 필요한 지원 방안에 대해 의견을 나눴다.

정진완 우리은행장은 "영세자영업자에 대한 실질적 지원을 통해 자립과 성장을 돕고 지역경제를 활성화하는 선순환 구조를 만들겠다"며 "소상공인 지원을 지속하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com