하나금융그룹, 노인의 날 맞아 치매 예방 교구 제작 봉사활동 실시

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 7일 노인의 날 맞이 봉사활동을 했다
- 임직원 200여 명이 치매 예방 교구 제작에 참여했다
- 완성 교구는 11월 취약계층 어르신에게 전달된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나금융그룹이 노인의 날을 맞아 그룹 임직원들이 자발적으로 동참하는 '치매 예방 교구 제작 봉사활동'을 실시한다고 7일 밝혔다.
매년 10월 2일인 노인의 날은 노인 문제에 대한 인식 제고와 대책 촉진을 위해 제정됐다. 하나금융그룹은 취약계층 어르신의 노후 건강 지원을 위해 이번 봉사활동을 추진했으며, 그룹 임직원 200여 명이 직접 교구 제작에 동참했다.
이번 활동은 임직원들이 자택 등에서 비대면 방식으로 교구를 조립 및 포장하는 방식으로 진행된다. 완성된 교구는 오는 11월 지역 노인복지관 등 유관 기관을 통해 소외계층 어르신들에게 전달될 예정이다.
제작되는 치매 예방 교구는 어르신의 소근육 운동과 두뇌 자극을 유도해 인지 능력을 유지할 수 있도록 설계됐다. 색칠공부 책, 운동화 끈 워크지, 도미노 게임, 주사위 놀이판 등 맞춤형 손 놀이 교구가 포함됐다.
하나금융그룹 관계자는 "임직원들이 준비한 정성이 어르신들의 일상에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 어르신들의 삶의 질 향상을 위한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com