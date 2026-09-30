하나금융, 청년 소상공인 상권 활성화 프로젝트 '하나 On, 청년 On' 출범

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 29일 대전서 청년 소상공인 상권 활성화 사업을 출범했다.
- 하나금융그룹과 소진공은 6월 협약 뒤 15개 팀을 선발했다.
- 두 기관은 컨설팅·예산·금융으로 청년 상권을 지원하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나금융그룹이 29일 대전 선샤인호텔에서 소상공인시장진흥공단(소진공)과 함께 청년 소상공인 상권 활성화 프로젝트 출범식을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 지난 6월 하나금융그룹과 소진공이 체결한 '하나 On, 청년 On' 업무협약에 따라 청년 소상공인 주도의 지역상권 활성화 사업 추진을 위해 마련됐다. 행사에는 함영주 하나금융그룹 회장과 인태연 소진공 이사장, 프로젝트 참여 청년 소상공인 15개 팀 100여명이 참석했다.
함영주 하나금융그룹 회장은 "지난 6월 약속한 청년 소상공인 지원 사업이 본격적인 실행 단계에 들어섰다"며 "청년 소상공인의 성장이 지역상권 활성화로 이어지도록 소진공과 협력해 지속 지원하겠다"고 말했다.
출범식에서는 점등 세리머니와 함께 청년 소상공인 토크콘서트, 프로젝트 사례 공유, 네트워킹 프로그램 등이 진행됐다.
하나금융그룹과 소진공은 개별 점포 지원을 넘어 팀 단위 공동 실행 방식을 도입해 프로젝트를 기획했다. 지난 6월 협약 이후 3개월간 공개 모집을 거쳐 참가팀을 선발했다.
선정된 15개 팀 100여명의 청년 소상공인은 상권 특성에 맞춘 공동행사, 환경개선, 홍보 등을 기획·추진하며, 하나금융그룹과 소진공은 전문가 컨설팅, 예산, 맞춤형 금융 등을 지원한다.
eoyn2@newspim.com